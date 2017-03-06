Цитата: лимон:

а на их место кого? где других взять то? по почте выписать?

Пригласить из Европ на должности. Братья-сватья, Саке-Маке и прочее у них отсутствует, будут цивилизованные, образованные, не воровитые люди-индивидуалисты делать работу. Вполне обычная практика в мировой истории, когда аборигены приглашали управлять собой людей из другого мира. Но ведь с другой стороны - это так не патриотично...



[Исправлено: Моше, 06.03.2017 - 23:36]