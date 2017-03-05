kbkz1980 Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2238

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:06 Цитата: 07Litra:

э-э-э... нет... ККБЦ.... совсем не простое... женское тело затянутое в латекс,простым не бывает... а ещё коповская фура.... да тута попахивает развратом.... скрытой эротикой.... и неприкрытым призывом к сексу с малолетками... особенно там где ткань в горошек и губки в бантики....

э-э-э... нет... ККБЦ.... совсем не простое... женское тело затянутое в латекс,простым не бывает... а ещё коповская фура.... да тута попахивает развратом....скрытой эротикой....и неприкрытым призывом к сексу с малолетками... особенно там где ткань в горошек и губки в бантики....

Дедуля ,хорош плейбоя корчить из себя

Ужо седьмой десяток

Пора с бабуськой в домино играть

А не мыслить в озабоченном формате

