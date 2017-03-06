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≡ Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать их доверие с первого тура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать их доверие с первого тура
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игроки и руководство футбольного клуба «Тобол» вечером 5 марта провели традиционную предсезонную встречу с болельщиками. Зал ДК «Мирас» был заполнен, многие стояли. Встречу посетили акимы Костанайской области и Костаная.
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НУР
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты уже надоел. Хватит чушь писать о выданном герое.Закрой тему балерины! Я очень рад, что в команде нет тормоза.
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