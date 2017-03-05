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≡ В Костанае прошел женский автопробег "Девушка рулит", посвященный празднику 8 Марта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае прошел женский автопробег "Девушка рулит", посвященный празднику 8 Марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стартовал автопробег 4 марта с парковки у главного входа в парк Победы. Далее маршрут пролегал по ул. Победы - Бородина - Тарана - Алтынсарина - Гоголя-Абая. Конечный пункт -территория торгового центра "Астыкжан".
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§ kbkz1980
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2238
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.03.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
э-э-э... нет... ККБЦ.... совсем не простое... женское тело затянутое в латекс,простым не бывает... а ещё коповская фура.... да тута попахивает развратом.... :lol: скрытой эротикой.... :lol: :lol: и неприкрытым призывом к сексу с малолетками... особенно там где ткань в горошек и губки в бантики.... :lol: :lol: :lol:

Дедуля ,хорош плейбоя корчить из себя
Ужо седьмой десяток
Пора с бабуськой в домино играть
А не мыслить в озабоченном формате
:lol: :lol: :lol:
Профайл

§ 07Litra
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9118
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пора с бабуськой в домино играть

дык мы и играем... тока она всегда проигрывает,а в результате еёнова проигрыша,с меня синяки не слазят... так што я луче тута пошустрю... безапаснее тута....
:oops:
Профайл

112
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...




Отправлено: 06.03.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш, скорее это дэвушки одиночки, от которых мушички откупились, дали им авто недорогое в кредит и сама себе на уме..
Понт.
Он превыше всего у нас..
Тоже присматриваю авто, остановился в начале на равон 3, но подумал лучше отдам ей свою Мечту, она же учиться будет..
Страховку нужно только другую по дороже..
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