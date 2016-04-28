Серый волк Re: Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8665

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:38 Цитата: Kairat stayer:

У нас подозревают, что на набережной вандалы целостности дельфинов лишили, вернее повредили, заметка НГ недавно была.

Ну вандалы даже на островке стабильности в Дубне бывают. Я месяц назад белку крупным планом выкладывал, сидящую в кормушке для белок. Так вот кормушку в лесу кто-то разбил.



Но вообще вот я сейчас в Дубне, а не в Москве. Полтора часа назад проходил мимо магазина Магнит на площади вокзала Большая волга. С электрички вышло около 60 человек, некоторые подошли к магазинной велостоянке, отцепили велосипед и поехали домой. То есть люди могут просто оставить велосипед у вокзала рядом с магазином.

Не успел снять тех, кто забирал вело с электрички, они укатили, а это оставшиеся.

Покосившийся явно давно стоит, может владелец на следующем поезде приедет.



В подъезде нашего нового дома на первом этаже огромный трехуровневый холл. Велосипедов сейчас стоит наверное штук сорок. Никто их в квартиру на лифте не тащит. Два десятка велосипедов вообще зимовали в холле на входе в подъезд.



И ничего с этим не поделать.

Вандалы не в моде.

И такое вот нехорошее стадное чувство у всех обитателей.





[Исправлено: Серый волк, 30.04.2016 - 21:40]