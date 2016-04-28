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Карамерген:
И еще, какие шикарные шляпы на фото! Смерть сомбреро!))))
Оказывается мода была ну не хуже чем у мушкетёров при дворе французского короля Людовика XIII. Цитата:
Kairat stayer:
другой страны чему-то учить, лично я без его советов обойдусь. Прежде чем цитировать официальную писанину, я перепроверяю достоверность
Ой извините, собачьих какашек по дороге не искал! Вот велосипеды в на улице стояли, а какашки почему-то нет!
Ну вы ежли чо простынякину нашальству скажите, чтоб его в коммандировку отправили.
Он то точно найдет! Будет ползать, нюхать и найдет обязательно.
Чтоб совсем вас не расстраивать, прямо рядом с тем местом, где два парня помогали пожилому человеку, на стене здания в едва видном теперь уголке висела давно забытая мраморная табличка о присвоении в 1979 году улице названия "Олимпийский проспект"
Специально выкладываю, чтоб:Цитата:
Kairat stayer:
чтобы не допустить дезинформацию.