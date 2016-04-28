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≡ Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай Александрович в Пресногорьковку приезжал		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай Александрович в Пресногорьковку приезжал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.04.16 - 05:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Николай Александрович Романов вступил на престол Российской империи 21 октября 1894 года. За 3 года до этого он совершил кругосветное путешествие, на обратном пути маршрут цесаревича пролегал через станицу Пресногорьковскую.
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Kairat stayer
Re: Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай...




Отправлено: 30.04.16 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Серый, в отличие от вас, реальную жизнь снимает, в которой он живет и которую видит.


Если бы у Серого реальная жизнь соответствовало бы действительности по всей стране, тогда можно было бы радоваться, а так до 6 утра строчить сомнительные отдельные успехи и еще граждан другой страны чему-то учить, лично я без его советов обойдусь. Прежде чем цитировать официальную писанину, я перепроверяю достоверность информации по различным источникам, в том числе независимым, чтобы не допустить дезинформацию. В части касающейся поста №12, ошибся, надо было написать там где обсуждают заметку про глобальное переселение, заметьте вся информация достоверная.

§ Серый волк
Re: Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8665
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.04.16 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
И еще, какие шикарные шляпы на фото! Смерть сомбреро!))))

Оказывается мода была ну не хуже чем у мушкетёров при дворе французского короля Людовика XIII. :lol: :lol: Цитата:
Kairat stayer:
другой страны чему-то учить, лично я без его советов обойдусь. Прежде чем цитировать официальную писанину, я перепроверяю достоверность


Ой извините, собачьих какашек по дороге не искал! :lol: Вот велосипеды в на улице стояли, а какашки почему-то нет! :lol: :lol:
Ну вы ежли чо простынякину нашальству скажите, чтоб его в коммандировку отправили.
Он то точно найдет! Будет ползать, нюхать и найдет обязательно. :lol: :lol:

Чтоб совсем вас не расстраивать, прямо рядом с тем местом, где два парня помогали пожилому человеку, на стене здания в едва видном теперь уголке висела давно забытая мраморная табличка о присвоении в 1979 году улице названия "Олимпийский проспект" :-)

Специально выкладываю, чтоб:Цитата:
Kairat stayer:
чтобы не допустить дезинформацию.

:lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Серый волк
Re: Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8665
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.04.16 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех кто любит под звуки мопсов и стапсов Михайловых пялиться на уродливые фигуры коррумпированной московской мэрии - море удовольствия можно найти вот тут:
http://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1753692-echo/
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Kairat stayer
Re: Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай...




Отправлено: 30.04.16 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Для тех кто любит под звуки мопсов и стапсов Михайловых пялиться на уродливые фигуры


У Вас в Москве хоть скульптуры целые, одному персонажу только нос повредили, царапина небольшая, лошади у трех богатырей и дядя степа шикарные, пальмы вообще шик. У нас подозревают, что на набережной вандалы целостности дельфинов лишили, вернее повредили, заметка НГ недавно была.

§ Серый волк
Re: Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8665
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.05.16 - 01:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У нас подозревают, что на набережной вандалы целостности дельфинов лишили, вернее повредили, заметка НГ недавно была.

Ну вандалы даже на островке стабильности в Дубне бывают. Я месяц назад белку крупным планом выкладывал, сидящую в кормушке для белок. Так вот кормушку в лесу кто-то разбил. :lol:

Но вообще вот я сейчас в Дубне, а не в Москве. Полтора часа назад проходил мимо магазина Магнит на площади вокзала Большая волга. С электрички вышло около 60 человек, некоторые подошли к магазинной велостоянке, отцепили велосипед и поехали домой. То есть люди могут просто оставить велосипед у вокзала рядом с магазином.
Не успел снять тех, кто забирал вело с электрички, они укатили, а это оставшиеся.
Покосившийся явно давно стоит, может владелец на следующем поезде приедет.

В подъезде нашего нового дома на первом этаже огромный трехуровневый холл. Велосипедов сейчас стоит наверное штук сорок. Никто их в квартиру на лифте не тащит. Два десятка велосипедов вообще зимовали в холле на входе в подъезд.

И ничего с этим не поделать.
Вандалы не в моде.
И такое вот нехорошее стадное чувство у всех обитателей.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.04.2016 - 21:40]
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Kairat stayer
Re: Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай...




Отправлено: 01.05.16 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну вандалы даже на островке стабильности в Дубне бывают. Я месяц назад белку крупным планом выкладывал, сидящую в кормушке для белок. Так вот кормушку в лесу кто-то разбил.


Вспомнил, недавно Дракон выставлял фото диких уток, которых кормили миролюбивые граждане в центре деревни. Думаю, что у этих уток менталитет, мышление и мировоззрение, отличается от наших голубей, которых в свою очередь мы кормим в парках и скверах. Не вдавался откуда мигрируют к нам утки, вместе с тем никогда не видел чтобы они приземлялись в наш центральный парк, с целью перекусить.

Ирина
Re: Из Японии в Петербург через Сибирь: Как цесаревич Николай...




Отправлено: 06.03.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В текст статьи " 9 июля 1891 года, в день прибытия цесаревича в Пресногорьковку, с правой стороны квартиры, отведенной для гостя, стояли представители станицы с хлебом-солью, правее - ученики и учителя, по другую сторону крыльца выстроился почетный караул из казаков с ординарцами, урядников и казаков - участников Хивинского и Кокандского походов." закралась ошибка. Цесаревич 17 июля прибыл в станицу Полуденную. 18 июля обедал в Петропавловске и ночевал в ст. Становой. В Пресногорьковку он прибыл не 9 а 19 июля
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