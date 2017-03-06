07Litra Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены #9





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Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 22:22 Цитата: Уася:

глас народа, а Вы как опытный излагаете... подобное уже имело место с Вами быть?



ну может и не совсем так это рисуется из прошлого века,когда ГО было "Гражданской Обороной"... теперь ГО,это "Государственная оборона"... оборона,где Государство Обороняется от населения... после сирен будет предупреждение,что бы все сидели по местам и не булькали.... нарушителей будут отстреливать...

я вот вообще не могу понять смысла сирен... о чём они будут предупреждать? о том что американские ракеты с ядерными боеголовками приближаются к Кустанаю? и чё? как сирены меня от гибели спасут?.... или "геркулесы" НАТО распыляют над Кустанаем «Agent Orange»?.. а чё тогда делали Ракетно-Космические войска Независимой РК?....