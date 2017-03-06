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≡ Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председателя Комитета геологии и недропользованию Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева задержали за организацию преступной группы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции. Национальным бюро изобличена и пресечена деятельность преступной группы.
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ВЧК
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально, Григорий! Отлично, Константин!Правильной дорогой идёте господа.. по стопам.. Улюкаева!

ВЧК
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
а вы знаете много "нетитульных" на хлебных должностях?

А чудотворец, безгрешный безукоризненный священный великомученик? Вы забыли этого святого человека со всеми удобствами? Ведь и дальше позволили откушивать из кормушки...

§ vbn
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 06.03.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В очередной раз попутали свою шерсть с государственной .
Профайл

Читатель 1
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной облажался, впечатление что конца и края не будет

роза
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да когда же это прекратится?Распустился народ донельзя.Смотришь ,сидит молодуха в лэнд крузере еле из за руля видно .Где деньги-то взяла? Мама и папа воры.Когда же будет порядок?Руки отрубать надо,тогда следующий претендент 10 раз подумает

ВЧК
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О реформах можно будет рассуждать только после смены власти в Казахстане...А пока идёт накопление(воровство) капитала! Как и во всём ТС.. просто у нас финики очень хорошо работают!

Бала Бол
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А чудотворец, безгрешный безукоризненный священный великомученик? Вы забыли этого святого человека со всеми удобствами?

Дык это уже не человек.
Это давно жупел.
И носитесь вы ,некоторые тут уже не первый год.
Ещё чуть-чуть и точно придётся канонизировать.
Ещё правда есть один-Храпунов, но то уже не крещёный.

112
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не панимать я, какая разница, вор коренной или гастарбайтер?
Он вор во первых и долден быть наказан..
Только в США могут брать в чиновники гастарбайтеров с Африки, и даже делать их президентами Мира, у нас с этим не так..
Хотя я например бы попробовал с Обамой что то замутить, он безусловно честный и порядочный человек..

азат
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все структуры которые дают на что либо разрешение или что либо распределяют однозначно берут взятки. Так что работы еще много .

андрей
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гость ,а что у нас не коренные при должностях государственных ?????

* drakon
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10004
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
О реформах можно будет рассуждать только после смены власти в Казахстане.

Тов.ВЧК! И когда вы ожидаете - смену Власти?...
Профайл

Далекий
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конфисковать все, что нажито "непосильным трудом". Проверить всех родных и близких. И на сортировку бытовых отходов в соседнюю ветку, пожизненно...

Красавчег
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с виду такой приличный, и не скажешь, что наверх не делился :oops:

Доцент
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что у нас не коренные при должностях государственных ?????%%%%%%


" Коренные "- это только в русских тройках!!!!

А при должностях государственных, то бишь в креслах акимовских и на табуретках клерков( служащих) - лишь представители аульно- родо-клановово-жузовой номенклатуры ( об этом писал еще Абай Кунанбаев).
Отсюда и ПОЛНОЕ буксование на месте, почти поголовная коррупция и крышевание всех взяточников. :lol: :lol: :lol:
Какой -либо " рост " економики"- только за счет ИГРЫ на ценах роста цен на нефть, руды и газ.
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