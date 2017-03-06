









Отправлено: - 22:22 а что у нас не коренные при должностях государственных ?????%%%%%%





" Коренные "- это только в русских тройках!!!!



А при должностях государственных, то бишь в креслах акимовских и на табуретках клерков( служащих) - лишь представители аульно- родо-клановово-жузовой номенклатуры ( об этом писал еще Абай Кунанбаев).

Отсюда и ПОЛНОЕ буксование на месте, почти поголовная коррупция и крышевание всех взяточников.

Какой -либо " рост " економики"- только за счет ИГРЫ на ценах роста цен на нефть, руды и газ.