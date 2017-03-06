112 Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро #22







Отправлено: - 20:49 Не панимать я, какая разница, вор коренной или гастарбайтер?

Он вор во первых и долден быть наказан..

Только в США могут брать в чиновники гастарбайтеров с Африки, и даже делать их президентами Мира, у нас с этим не так..

Хотя я например бы попробовал с Обамой что то замутить, он безусловно честный и порядочный человек..