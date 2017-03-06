Кот Re: Костанайская область хотела бы в этом году установить 500... #4







Отправлено: - 20:50 Ртуть содержащие энергосберегающие лампочки уже вытеснены с рынка более безопасными светодиодными лампочками при этом они более экономные и долговечные.

Наши же власти только сейчас задумались о размещении контейнеров когда уже тысячи ламп просто выброшены в лучшем случае на городскую свалку