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≡ Костанайская область хотела бы в этом году установить 500 контейнеров для пришедших в негодность ртутьсодержащих ламп и батареек		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайская область хотела бы в этом году установить 500 контейнеров для пришедших в негодность ртутьсодержащих ламп и батареек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Амирхан МАУКУЛОВ. Пока установлены 2 контейнера для отработанных ламп - в Костанае и Лисаковске.
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§ лимон
Re: Костанайская область хотела бы в этом году установить 500...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.03.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"И напомнил, что с 1 января 2019 года по закону никто не сможет утилизировать бытовые отходы без предварительной сортировки"
неужто бачки будут под разный вид мусора
Профайл

333
Re: Костанайская область хотела бы в этом году установить 500...




Отправлено: 06.03.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
перед каждым бачком будет видеонаблюдение

знающий
Re: Костанайская область хотела бы в этом году установить 500...




Отправлено: 06.03.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сказал Маукулов. - Мы, управление акимата, прорабатываем этот вопрос с участием ТОО «РОП» («Расширенная ответственность производителей»). Сформирована и отправлена заявка на 500 контейнеров.

Поинтересуйтесь сколько будет стоить один контейнер

Кот
Re: Костанайская область хотела бы в этом году установить 500...




Отправлено: 06.03.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ртуть содержащие энергосберегающие лампочки уже вытеснены с рынка более безопасными светодиодными лампочками при этом они более экономные и долговечные.
Наши же власти только сейчас задумались о размещении контейнеров когда уже тысячи ламп просто выброшены в лучшем случае на городскую свалку

Да уж
Re: Костанайская область хотела бы в этом году установить 500...




Отправлено: 06.03.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Железную коробку смастерить и покрасить оранжевой краской - много ума не надо. А вот впарить 500 таких коробок это уже мастерство. Неужели кто-то и вправду верит, что что ртуть из этих ламп извлекут? Технологии извлечения либо крайне дороги либо совершенно малоэффективны.

Гость
Re: Костанайская область хотела бы в этом году установить 500...




Отправлено: 06.03.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И напомнил, что с 1 января 2019 года по закону никто не сможет утилизировать бытовые отходы без предварительной сортировки

Я уже устал смеяться.
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