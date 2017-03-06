Цитата: юля елиссева:

Надо уметь уйти вовремя. Его время прошло. Он блистал в середине нулевых. Но на дворе конец другого десятилетия.



Неужели всех заслуженных, преданных Кустанаю мастеров, пусть даже не футболистов, ждет такое же отношение как и к Нурболу? Грустно до слез на душе. Такое ощущение что все мы его предали. Понятно, что блистал в нулевых - но блистал же. И уходит ведь сейчас. Вернее ушел под предательским молчанием трибун. Не по человечески мы с ним разошлись. Эх Тобол, Тобол, и это вы не смогли красиво сделать.