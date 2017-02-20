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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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пасквилист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Система норм потребления на квадратный метр разрушает связь между поведением потребителей и их расходами. Если потребитель имеет хотя бы домовой счетчик, он видит, что его попытки экономить позволяют меньше платить. Когда же ему присылают счета за квадратные метры, он не мотивирован экономить.

Во писака дает.Ты что ,газет не читаешь?Тебе же уже раз 5 сказали,что тарифы мы поднимаем потому что у большинства потребителей установлены приборы учета тепла,и поэтому предприятие несет убытки.Так что уважаемый "пятерочник"оставь свою математику у себя.Кстати последнее повышение было именно для тех у кого установлены ПУТЭ.

ЯВП
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
это случае она права, кем бы она не была. Система тарификации по нормам - советское наследие. В те времена все имущество было государственным, газ казался неисчерпаемым, а вся административная система не способствовала повышению эффективности коммунального хозяйства. Впоследствии механизмы вставки норм только усложнились и обросли коррупционной составляющей.

Бросьте, уважвемый! Уже хватит сказок от фантазеров и жуликов! Плоха или хороша была Советская система, а лучше- то ничего не придумали! Так хотя бы содержали и восстанавливали изношенное, много ума не нужно. Ан нет, модернизаторы, все модернизируют, да только тарифы от всех этих "движений" тарифы не уменьшаются, а растут, как бамбук в джунглях. Коррупция? Да сколько же вам надо законов чтоб понять, что с коррупцией надо бороться, а не принимать сотни законов! А вот такие "сказочники" все кормят сказками, о том что надо все передать частнику. Который сразу начнет экономить и снизит тариф!!??? Да очнитесь от фантазий!
Аууу! Где????
Приведите хоть один! пример хоть одного частника который завалил рынок КЗ дешевыми и качественными товарами!
Гдеее онии?

пасквилист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЯВП:
Приведите хоть один! пример хоть одного частника который завалил рынок КЗ дешевыми и качественными товарами!
Гдеее онии?

Скоро будет пример.Только пример самой дорогой и некачественной теплоэнергии.
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Страница 35 из 35«1...333435
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