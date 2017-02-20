Цитата: 555:

это случае она права, кем бы она не была. Система тарификации по нормам - советское наследие. В те времена все имущество было государственным, газ казался неисчерпаемым, а вся административная система не способствовала повышению эффективности коммунального хозяйства. Впоследствии механизмы вставки норм только усложнились и обросли коррупционной составляющей.

Бросьте, уважвемый! Уже хватит сказок от фантазеров и жуликов! Плоха или хороша была Советская система, а лучше- то ничего не придумали! Так хотя бы содержали и восстанавливали изношенное, много ума не нужно. Ан нет, модернизаторы, все модернизируют, да только тарифы от всех этих "движений" тарифы не уменьшаются, а растут, как бамбук в джунглях. Коррупция? Да сколько же вам надо законов чтоб понять, что с коррупцией надо бороться, а не принимать сотни законов! А вот такие "сказочники" все кормят сказками, о том что надо все передать частнику. Который сразу начнет экономить и снизит тариф!!??? Да очнитесь от фантазий!

Аууу! Где????

Приведите хоть один! пример хоть одного частника который завалил рынок КЗ дешевыми и качественными товарами!

Гдеее онии?