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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Политическое решение о внесении поправок в Конституцию уже принято в Акорде, так что общественное мнение повлиять на него тоже не сможет. Если, конечно, это не пробный шар, как это случилось с 26-й статьей.
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Hidalgo
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мудрое решение президента. Грамотно исполнил свою миссию, выслушав мнение народа..

48
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
строили дома в которых не возможно жить

Но живут же по сей день)

§ Валентин
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5472
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.03.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
здесь говорится о тупых, воровитых, не трезвых "специалистах" которые вкапывали в землю миллиарды еще советских рублей в землю строя заводы, города не нужные ни кому.


25 лет уже прошло.

Построены сотни других, хороших, нужных и правильных заводов, они у всех на слуху, мы их продукцией пользуемся.

Отстроены десятки других, уже отличных и нужных, городов, мы тоже все их знаем, бывали.

Воспитаны и работают уже умные, честные, непьющие специалисты, их очень много, и мы все с ними хорошо знакомы, их ещё по телевизору показывают каждый день.

Алга Казахстан!
Профайл

Софья
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 18:36
Комментарий удален модератором.

кустанаец
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
Казахстан будет развиваться экономически, а за тем и придет и смена политическая,

с каким населением это произойдет если сейчас в Казахстане в реальности не больше 14млн , из них трудоспособных которые не чиновники а создают ВВП не более 6 млн человек .

ответка
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
в реальности не больше 14млн , из них трудоспособных которые не чиновники а создают ВВП не более 6 млн человек .

не нойте, да что ? вы что то имеете ипротив чиновников? вы глупы! а СМП? не чиновники? не будьте кретином.

Доцент
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а создают ВВП не более 6 млн человек .%%%%%%

Вы утверждаете, что в промышленности, на транспроте, в логистике и в АПК работает аж 6 млн чел из 14 млн. человек, т.е каждый второй???????

да не смешите мои белые и пустые тапочки!!!

Доцент
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы что то имеете ипротив чиновников????

%%%%
А для чего вообще нужны чиновники ( мздоимцы- штано-мундиро-протиранцы-взятко-датели и- взятко берущие?????? )в век информатизации и компьтеризации, когда обработку всей бумажной информации очень легко компьютеризировать, ликвидировать идиотские, унижающие человеческое достоинство очереди около мелких клерков, требующих на выдачу их справки, " принести две- три справки".
Любое решение проблем, а также пргнозирование любой ситуации и принятие мер и т.д. и т.п. реагирования можно легко просчитать на современных суперкомпьтерах с получением быстрой. четкой информации даже на уровне любого министерства или правительства..
И, самое главное, компьютеры не гоняют чаи во время работы, не пьют кофе, не портят в округе воздух , не курят и не проветривают часто помещения... :-P :-P :-P

А самое главное- ВЗЯТКИ НЕ БЕРУТ!!! ;-) ;-) ;-)

112
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Казахстане в реальности не больше 14млн , из них трудоспособных которые не чиновники а создают ВВП не более 6 млн человек .

А ребенок что, не есть и не пьет и не одевается, или старожил не лечится бесконечно?
А студент не тратит на обучение по 10 тысяч долларов плюс взятки?
Это и в том числе тоже входит в зону как потребления, так и экономики..

FOMA
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
25 лет уже прошло.

Построены сотни других, хороших, нужных и правильных заводов, они у всех на слуху, мы их продукцией пользуемся.

Отстроены десятки других, уже отличных и нужных, городов, мы тоже все их знаем, бывали.

Воспитаны и работают уже умные, честные, непьющие специалисты, их очень много, и мы все с ними хорошо знакомы, их ещё по телевизору показывают каждый день.

Алга Казахстан!

+

глас народа
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Построены сотни других, хороших, нужных и правильных заводов, они у всех на слуху, мы их продукцией пользуемся.%%%

Огласите, пожалуйста. весь список, окромя "предприятий" отвёрточно- болтовой крупноузловой сборки корейских авто в гаражах с 2- 3 Левша-мастерами!!!!

Отстроены десятки других, уже отличных и нужных, городов, мы тоже все их знаем,
бывали.
%%%%
Да уж, чего стоит только современных вид городов Жанатас,Кентау,Аркалык, Джетыгара, Джезды, Курчатов, Балхаш, Курчатов, Риддер, Карсакпай, Кзыл-Орда и т.д. и т.п.

А еще тысячи, построенных новых целинных поселков с солнечными батареями на крышах, экологически безотходных коттеджей сельских жителей,у каждого дома которого стоит звездолёт для полетов на Вереру,Луну,Марси в дальнюю Галактику!!!!!!
Коровушки, в время путешествий селян,сами доятся, направляют своё молоко на автоматизированные молокозаводы, где без селян производятся отличная сметана, катыки- кумысы- кефиры и прочие деликатесы.


Самые строптивые коровушки, не выдержав такую беззаботную жизнь, вешают свои шкуры на забор и отдают своё мраморное мясцО на переработку. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

кустанаец
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
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Ты живешь на всем том , что построил КазССР , а такие как ты еще 100 лет не построят и близко того что было построено при СССР . Ни людей ни мозгов достаточно для этого здесь уже нет и шансов мало что будет Потому что и те кто с запада сюда приехали в шоке от всего того что здесь строится . Вчера приехали и назад уезжают
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