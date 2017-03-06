Цитата: Алим:

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Ты живешь на всем том , что построил КазССР , а такие как ты еще 100 лет не построят и близко того что было построено при СССР . Ни людей ни мозгов достаточно для этого здесь уже нет и шансов мало что будет Потому что и те кто с запада сюда приехали в шоке от всего того что здесь строится . Вчера приехали и назад уезжают