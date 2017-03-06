Цитата: Алим:

здесь говорится о тупых, воровитых, не трезвых "специалистах" которые вкапывали в землю миллиарды еще советских рублей в землю строя заводы, города не нужные ни кому.





25 лет уже прошло.



Построены сотни других, хороших, нужных и правильных заводов, они у всех на слуху, мы их продукцией пользуемся.



Отстроены десятки других, уже отличных и нужных, городов, мы тоже все их знаем, бывали.



Воспитаны и работают уже умные, честные, непьющие специалисты, их очень много, и мы все с ними хорошо знакомы, их ещё по телевизору показывают каждый день.



Алга Казахстан!