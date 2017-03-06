Цитата: юля елиссева:

а вы знаете много "нетитульных" на хлебных должностях?

А чудотворец, безгрешный безукоризненный священный великомученик? Вы забыли этого святого человека со всеми удобствами? Ведь и дальше позволили откушивать из кормушки...