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≡ Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председателя Комитета геологии и недропользованию Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева задержали за организацию преступной группы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции. Национальным бюро изобличена и пресечена деятельность преступной группы.
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ВЧК
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально, Григорий! Отлично, Константин!Правильной дорогой идёте господа.. по стопам.. Улюкаева!

ВЧК
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
а вы знаете много "нетитульных" на хлебных должностях?

А чудотворец, безгрешный безукоризненный священный великомученик? Вы забыли этого святого человека со всеми удобствами? Ведь и дальше позволили откушивать из кормушки...

§ vbn
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 06.03.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В очередной раз попутали свою шерсть с государственной .
Профайл

Читатель 1
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной облажался, впечатление что конца и края не будет

роза
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да когда же это прекратится?Распустился народ донельзя.Смотришь ,сидит молодуха в лэнд крузере еле из за руля видно .Где деньги-то взяла? Мама и папа воры.Когда же будет порядок?Руки отрубать надо,тогда следующий претендент 10 раз подумает

Гость
Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 19:39
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