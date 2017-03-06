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≡ Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать их доверие с первого тура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать их доверие с первого тура
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игроки и руководство футбольного клуба «Тобол» вечером 5 марта провели традиционную предсезонную встречу с болельщиками. Зал ДК «Мирас» был заполнен, многие стояли. Встречу посетили акимы Костанайской области и Костаная.
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Крылов
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы как ребята не садитесь - вы в футболисты не годитесь!!! Получили многомиллионные контракты - теперь можно пешком ходить по полю!!!

§ Доктор СИЗО
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2516
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько сил и денег было вложено в газон городского стадиона..... кончилась ли вообще гарантия.... хозяйна не было и нет....теперь по их вине игроки полсезона будут бить ноги и коленки на затобольском такыре....
Профайл

ринат
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как не побеждали так и не будут увы это реальность

венгер
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где поцелуи в десны?

Дрогба
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо не только играть, но и быть патриотом своего города!! Таким был только НУРБЛОЛ!!! Остальные это варяги, показывающие нам, аборигенам корявый и беззубый футбол!!!

нур
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Патриотом был только Нурбол, уважаю его. Грустно с ним все как то получилось, как то не так хотелось.

112
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че делают у нас афроамериканцы, в американский футбол что ле гонять будут?
А тренера за подхалимаж уволить на крен..
Пора взять профессионала, а не того кто любит власть..

§ юля елиссева
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...
юля елиссева


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Сообщений: 893
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.03.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нур:
только Нурбол, уважаю его. Грустно с ним все как то получилось, как то не так хотелось.

Надо уметь уйти вовремя. Его время прошло. Он блистал в середине нулевых. Но на дворе конец другого десятилетия.
Профайл

Гризман
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то не по человечески с НУРБОЛОМ!!!

Наташа
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Надо уметь уйти вовремя. Его время прошло. Он блистал в середине нулевых. Но на дворе конец другого десятилетия.


Неужели всех заслуженных, преданных Кустанаю мастеров, пусть даже не футболистов, ждет такое же отношение как и к Нурболу? Грустно до слез на душе. Такое ощущение что все мы его предали. Понятно, что блистал в нулевых - но блистал же. И уходит ведь сейчас. Вернее ушел под предательским молчанием трибун. Не по человечески мы с ним разошлись. Эх Тобол, Тобол, и это вы не смогли красиво сделать.

ТТС
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурбол плохой талисман Тоболя.Он что,не кому не интересен?Пусть гоняет "профи"в первой.
Цитата:
юля елиссева:

У нас девочки больше понимают в футболе,чем мечтающие мальчики в юбках.

ДАО
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гризман:
Как то не по человечески с НУРБОЛОМ

Бумеранг вернулся. Это ему за 2011 год,как говорится по человечески.Тогда он кинул Тобол, сейчас его.Всё по честному. 1-1 !

Гость
Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать их доверие с первого тура




Отправлено: 06.03.17 - 19:36
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