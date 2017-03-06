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§ NG.kz
"Запрет" на цветы и подарки для учителей прокомментировали в МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальных сетях казахстанцы активно распространяют сообщение о запрете на подарки для учителей к 8 Марта. Якобы появился запрет в школах, что нельзя к празднику дарить учителям цветы. В Министерстве образования и науки РК прокомментировали данное сообщение.
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ди
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...




Отправлено: 06.03.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то хотел сэкономить))

112
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...




Отправлено: 06.03.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора прекратить эти животные инстинкты, развивающие коррупцию с детских лет, о подхалимстве к тем кто немного повыше..
1е сентября цветы, 8е тоже, кто не принес, тех учителя травят через учеников..

ди
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...




Отправлено: 06.03.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну почему же подхалимство , так было всегда.

§ сайлау курманов
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1775
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.03.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
например мы еще школьниками накрывали поляну , пили чай с огромным тортиком , скидывались мальчики по рублю , ничего здесь зазорного не было , времена какие то странные
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112
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...




Отправлено: 06.03.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
например мы еще школьниками накрывали поляну , пили чай с огромным тортиком , скидывались мальчики по рублю , ничего здесь зазорного не было , времена какие то странные

Ну вот так и привыкли и уже подрастя, требуете чтобы вам тоже поляну накрывали..
С этого ведь все и началось..
Учителя как рассадники коррупции

Сакен
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...




Отправлено: 06.03.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цветы - не более

§ vbn
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 06.03.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Учителя как рассадники коррупции

Остапа несло .
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ВЧК
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...




Отправлено: 06.03.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный российский музыкант и лидер группы «Машина времени» отказался оплачивать выпускной бал своей дочери, которая в этом году оканчивает школу. Сама дочь против этого не возражает: ее, как и родителей, потрясла сумма, выставленная родительским комитетом класса.Макаревич отметил, что речь идет о «нечеловеческих» деньгах. Точную сумму он не назвал, но, по его словам, это даже не сто и не двести тысяч рублей с человека. Также он заявил, что на эти средства можно было бы наполнить бассейн дорогим шампанским.
В результате на семейном совете было принято решение отметить выпускной дочери в семейном кругу, а деньги, предназначавшиеся на выпускной бал, отправить на благотворительность.
Макаревич добавил, что начинать взрослую жизнь лучше с хорошего поступка, а «сорить деньгами» можно научиться и потом.
Если наших не остановить.. понесёт их так же...
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