NG.kz Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:26 Политическое решение о внесении поправок в Конституцию уже принято в Акорде, так что общественное мнение повлиять на него тоже не сможет. Если, конечно, это не пробный шар, как это случилось с 26-й статьей.

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