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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Политическое решение о внесении поправок в Конституцию уже принято в Акорде, так что общественное мнение повлиять на него тоже не сможет. Если, конечно, это не пробный шар, как это случилось с 26-й статьей.
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Hidalgo
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мудрое решение президента. Грамотно исполнил свою миссию, выслушав мнение народа..

48
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
строили дома в которых не возможно жить

Но живут же по сей день)
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