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§ NG.kz
"Запрет" на цветы и подарки для учителей прокомментировали в МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальных сетях казахстанцы активно распространяют сообщение о запрете на подарки для учителей к 8 Марта. Якобы появился запрет в школах, что нельзя к празднику дарить учителям цветы. В Министерстве образования и науки РК прокомментировали данное сообщение.
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ди
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...




Отправлено: 06.03.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то хотел сэкономить))

112
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...




Отправлено: 06.03.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора прекратить эти животные инстинкты, развивающие коррупцию с детских лет, о подхалимстве к тем кто немного повыше..
1е сентября цветы, 8е тоже, кто не принес, тех учителя травят через учеников..

ди
Re: "Запрет" на цветы и подарки для учителей...




Отправлено: 06.03.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну почему же подхалимство , так было всегда.
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