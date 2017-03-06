NG.kz "Запрет" на цветы и подарки для учителей прокомментировали в МОН РК



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:05 В социальных сетях казахстанцы активно распространяют сообщение о запрете на подарки для учителей к 8 Марта. Якобы появился запрет в школах, что нельзя к празднику дарить учителям цветы. В Министерстве образования и науки РК прокомментировали данное сообщение.

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