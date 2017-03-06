Доктор СИЗО Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света... #10





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 14:34 Цитата: гость:

вопросы у пенса на уровне детского сада. лишь что нибудь накалякать.

-нормальные вопросы у пенсионера Дракоши .....просто он не знает.....что, в Костанае, теперь приходится спрашивать у водителей, на перекрестке....а что у вас горит???....у меня, например, ничего не горит.... и светодиодные указатели на многих светофорах горят.... таким образом.... если что то мигает на второй строчке ....езжай смело....значит осталось больше 11 секунд... если мигает 1 строчка.....насторожись....возможно включится красный сигнал....

-а что делает в городе транспортная инспекция??????