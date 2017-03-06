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§ NG.kz
В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света несколько районов города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акима Костаная сообщает, что с 6 по 10 марта 2017 года жители частного сектора и спального районов будут отключены от электроэнергии.
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алан
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...




Отправлено: 06.03.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уважаемая редакция подскажите куда можно оставить заявку об аварийно-опасном дереве?

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2516
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
алан:
уважаемая редакция подскажите куда можно оставить заявку об аварийно-опасном дереве?

-лучше на самом дереве.....суда не ходы....прибьет ))))))
Профайл

§ Виталий Ефименко
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...
Виталий Ефименко
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 23
Регистрация: 03.11.16
Отправлено: 06.03.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
алан:
уважаемая редакция подскажите куда можно оставить заявку об аварийно-опасном дереве?


Можно обратиться в отдел ЖКХ по телефонам: 109 и 57-57-23
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* drakon
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10003
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-лучше на самом дереве.....суда не ходы....прибьет ))))))

Доктор СИЗО. Обращаюсь к тебе,как к Специалисту.
Как у нас умудряются ремонтировать,санировать и
ещё всякие - ать.Не отключая Электроэнергию,
Телефон,Интернет вообще - ни на 1 минуту?
Может ты знаешь?... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2516
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Существуют резервные линии.... например в самолете вся аппаратура выполнена в 4 экземплярах....
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Ujcnm
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...




Отправлено: 06.03.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прямо великий авиаконструктор Погосян ( СуперДжет ) :lol: ! Выходит не один самолёт а целых - четыре :-o Чего ж тогда у Ламанова все , четыре агрегата сломались , коли по стакану сажал аппарат . :-x

Kairat stayer
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...




Отправлено: 06.03.17 - 13:41
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10003
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Существуют резервные линии...

А что у вас такие резервные линии - невозможно построить?...
:lol:
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гость
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...




Отправлено: 06.03.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что у вас такие резервные линии - невозможно построить?...


вопросы у пенса на уровне детского сада. лишь что нибудь накалякать.

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2516
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
вопросы у пенса на уровне детского сада. лишь что нибудь накалякать.

-нормальные вопросы у пенсионера Дракоши .....просто он не знает.....что, в Костанае, теперь приходится спрашивать у водителей, на перекрестке....а что у вас горит???....у меня, например, ничего не горит.... и светодиодные указатели на многих светофорах горят.... таким образом.... если что то мигает на второй строчке ....езжай смело....значит осталось больше 11 секунд... если мигает 1 строчка.....насторожись....возможно включится красный сигнал....
-а что делает в городе транспортная инспекция??????
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печник
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...




Отправлено: 06.03.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Админ! А куда будут вывозить стволы деревьев???

Александр
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...




Отправлено: 06.03.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абая 26 не увидел в таблице а сегодня с пол 8 не было света
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