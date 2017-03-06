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≡ Костанайская область хотела бы в этом году установить 500 контейнеров для пришедших в негодность ртутьсодержащих ламп и батареек		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайская область хотела бы в этом году установить 500 контейнеров для пришедших в негодность ртутьсодержащих ламп и батареек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Амирхан МАУКУЛОВ. Пока установлены 2 контейнера для отработанных ламп - в Костанае и Лисаковске.
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§ лимон
Re: Костанайская область хотела бы в этом году установить 500...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.03.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"И напомнил, что с 1 января 2019 года по закону никто не сможет утилизировать бытовые отходы без предварительной сортировки"
неужто бачки будут под разный вид мусора
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