NG.kz Костанайская область хотела бы в этом году установить 500 контейнеров для пришедших в негодность ртутьсодержащих ламп и батареек



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:46 Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Амирхан МАУКУЛОВ. Пока установлены 2 контейнера для отработанных ламп - в Костанае и Лисаковске.

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