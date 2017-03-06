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§ NG.kz
Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председателя Комитета геологии и недропользованию Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева задержали за организацию преступной группы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции. Национальным бюро изобличена и пресечена деятельность преступной группы.
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гость
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему-то коренных только хватают за жабры.

* Валентин
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5471
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.03.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аполитично рассуждаешь.
Опасно даже, я бы сказал.
Профайл

джо блэк
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
очему-то коренных только хватают за жабры.

Так работа у них такая.
Хлебная.

888
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это какие трехкомнатные квартиры стоят 25 000 долларов? Ждите новых суицидов

Алим
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
почему-то коренных только хватают за жабры.

потому что некоренные все честные как Павка Карчагин работают честно безвозмездно во благо нашего государства, у них в крови нет такого что бы брать взятки.

112
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто всех чиновников объявить уже одним ОПГ нужно и пересажать..

§ лимон
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.03.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Просто всех чиновников объявить уже одним ОПГ нужно и пересажать..

а на их место кого? где других взять то? по почте выписать?
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гость
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
почему-то коренных только хватают за жабры.

А некоренные это кто? Англичане или французы? Где ты видел чтобы они рулили министерствами и ведомствами? Везде одни коренные!!!
:lol: ;-)

* drakon
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10003
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
потому что некоренные все честные как Павка Карчагин работают честно

А я думаю,что в Нацбюро - только некоренные работают.Вот и результат... :lol:
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112
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро




Отправлено: 06.03.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
их место кого? где других взять то? по почте выписать?

Объявить временный мораторий на чиновничество и депутатство и ментовство, поставить народные вооруженные силы, ополчения и решать необходимые вопросы.

§ юля елиссева
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.03.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
почему-то коренных только хватают за жабры.

а вы знаете много "нетитульных" на хлебных должностях?
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* Валентин
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5471
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.03.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, никого вот это "коренные"-"некоренные", "титульные"-"нетитульные" не смущает, нет?
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* сайлау курманов
Re: Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1774
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.03.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сидели в теплых кабинетах , получали хорошие з/п , чего не хватало? что ни день кого то взяли , прямо одни диверсанты кругом
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