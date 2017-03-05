NG.kz Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:14 Самолет, летевший из Алматы в Уральск, совершил экстренную посадку в Актобе, причины происшествия выясняют в Министерстве по инвестициям и развитию, передает МИА «Казинформ». Ratel.kz со ссылкой на блогера Дениса Кривошеева сообщает, что причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.

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