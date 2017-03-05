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≡ Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолет, летевший из Алматы в Уральск, совершил экстренную посадку в Актобе, причины происшествия выясняют в Министерстве по инвестициям и развитию, передает МИА «Казинформ». Ratel.kz со ссылкой на блогера Дениса Кривошеева сообщает, что причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.
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глас народа
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
осведомленный:
КОСТАНАЙ знать надо где жывеш №№№№№№


А попроси свои бабушку, чтобы она тебе спела Елимай «Актабан шубырынды,
Апкакол сулама» :lol: :lol: :lol:

* Доктор СИЗО
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто из 77 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал.-
-пережить такое, не дай бог... потом все равно скажется.... сполна.....
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