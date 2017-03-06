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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Политическое решение о внесении поправок в Конституцию уже принято в Акорде, так что общественное мнение повлиять на него тоже не сможет. Если, конечно, это не пробный шар, как это случилось с 26-й статьей.
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Читатель 1
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 11:23
Комментарий удален модератором.

§ Солнышко
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1043
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 06.03.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любой знает - хочешь малыми силами улучшить дом - сделай перестановку. Вроде и денег не много нужно и все так миленько, красивенько и по-новому. Вот и Президент так же поступил. Там диванчик передвинул, здесь креслице к окну поставил и шторки в горошек на кухне повесил. И вот вам народ весеннее обновление! А чтобы все это удовольствие подешевле обошлось референдум проводить не стал. :-)
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Гость
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мереке Хованский:

Вот когда Свобода будет для всех, и когда каждый гражданин будет иметь возможность записывать преступления ублюдков и использовать эту информацию без всяких претензий со стороны тех же ублюдков и купленных ими законодателей и законоисполнителей, тогда вещи станут называть своими именами, и каждому ублюдку будет даваться пожизненное ублюдочное имя..Неужели через столько лет человеческой цивилизации, людям до сих пор непонятно, что на преступления не должно быть сроков давности, а ублюдки, совершившие эти преступления ДОЛЖНЫ не государству, а людям которые от них пострадали..? Это значит, пора понять что сегодняшнее Правосудие не будет эффективно до тех пор, покуда судьбу ублюдка не будет решать пострадавшая сторона! Разбомбили Азию, уничтожили Страну, миллионы граждан убили безнаказанно, уничтожили лидера Ливии, Югославию, Малороссию, начали войну во всех странах мира, ввели войска из ЧВК болтая языком что они не принадлежат государству а потому мол это государство не несет ответственности за их преступления,... все эти преступления должны быть осуждены прежде всего теми народами и людьми пострадавшими от этого ублюдка...

§ saba
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 06.03.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
считаю выражает общие мнение.

Катастрофа, у меня другое мнение. Значит выпал из общего мнения или общее мнение не выражает мое, а может я не выражаю общего мнения. Совсем запутался
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§ Дантист
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 06.03.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про ублюдков...
Всегда говорил, закусывать надо! А то на следующий день, самому стыдно от того, чего вчера набуровил. :lol:
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Бала Бол
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
но ничего держимся потихоньку избавляемся от ненадежного гражданского элемента,

А в истории это уже было.
В 1933,в Германии,
Там кое кто тоже избавлялся"от ненадёжных".
Чем закончилось ,надеюсь помните?
Я это к тому, что до добра такой подход не доводит.
Так люди не делятся...

§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10001
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Зато в Конституции, возможно, будет определен статус английского языка.

Вот и мне в Деревеньку,какой то чудак уже пишет,
на Английском языке.Но модераторы его - удаляют... :lol:
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§ ElleR
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 06.03.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы действуем по принципу - все должно поменяться, чтобы все осталось по-старому

Имитация бурной деятельности
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Алим
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мереке хованский:

сама смена не приходит, ее приводят - воспитывают или насаждают.

не созрели еще до демократии, да и много еще потенциальных сепаратистов осталось, см. украина.

Алим
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А если бы в РК созданы были условия для "ненадежного элемента", страна не держалась бы, а скорее всего шагала вперед семимильными шагами! Не скажу за всех, но мое окружение имеет сплошь высшее образование, которые заняли совсем не последнюю нишу в РФ.

так что же тогда они держали свое высшее образование в себе? как то к нам в КЗ нагнали "специалистов" где же их достижения? в магазинах было пусто, продукцию выпускали такую, что приходилось сразу выбрасывать на помойку, строили дома в которых не возможно жить, дороги которые убивались в первый же месяц эксплуатации а нужны ли нам такие специалисты? так лучше своих надежных обучить на западе или же пригласит их специалистов, что сейчас и делается это долгосрочная программа нужно время, сначала очистить место от "специалистов", а потом на это место поставить настоящего СПЕЦИАЛИСТА.

гость
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
да и много еще потенциальных сепаратистов осталось


ну вот так прямо и сказал. таких алимов привлекать надо бы.

123
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
так что же тогда они держали свое высшее образование в себе? как то к нам в КЗ нагнали "специалистов" где же их достижения? в магазинах было пусто, продукцию выпускали такую, что приходилось сразу выбрасывать на помойку, строили дома в которых не возможно жить, дороги которые убивались в первый же месяц эксплуатации а нужны ли нам такие специалисты? так лучше своих надежных обучить на западе или же пригласит их специалистов, что сейчас и делается это долгосрочная программа нужно время, сначала очистить место от "специалистов", а потом на это место поставить настоящего СПЕЦИАЛИСТА.


национализма лицо . такое вот оно.

Серж
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто в этой палате ни на что не влияет,кроме Главврача.Все привиты и довольны.Остальные - ваши проблемы.

просыхай
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 15:41
Комментарий удален модератором.

Алим
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
национализма лицо . такое вот оно.

где вы вычитали, что тут говорится о какой либо национальности? здесь говорится о тупых, воровитых, не трезвых "специалистах" которые вкапывали в землю миллиарды еще советских рублей в землю строя заводы, города не нужные ни кому.
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