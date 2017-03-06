Цитата: Мишаня:

А если бы в РК созданы были условия для "ненадежного элемента", страна не держалась бы, а скорее всего шагала вперед семимильными шагами! Не скажу за всех, но мое окружение имеет сплошь высшее образование, которые заняли совсем не последнюю нишу в РФ.

так что же тогда они держали свое высшее образование в себе? как то к нам в КЗ нагнали "специалистов" где же их достижения? в магазинах было пусто, продукцию выпускали такую, что приходилось сразу выбрасывать на помойку, строили дома в которых не возможно жить, дороги которые убивались в первый же месяц эксплуатации а нужны ли нам такие специалисты? так лучше своих надежных обучить на западе или же пригласит их специалистов, что сейчас и делается это долгосрочная программа нужно время, сначала очистить место от "специалистов", а потом на это место поставить настоящего СПЕЦИАЛИСТА.