Цитата: 555:

Система норм потребления на квадратный метр разрушает связь между поведением потребителей и их расходами. Если потребитель имеет хотя бы домовой счетчик, он видит, что его попытки экономить позволяют меньше платить. Когда же ему присылают счета за квадратные метры, он не мотивирован экономить.

Во писака дает.Ты что ,газет не читаешь?Тебе же уже раз 5 сказали,что тарифы мы поднимаем потому что у большинства потребителей установлены приборы учета тепла,и поэтому предприятие несет убытки.Так что уважаемый "пятерочник"оставь свою математику у себя.Кстати последнее повышение было именно для тех у кого установлены ПУТЭ.