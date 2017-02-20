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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
///:
Скажите, почему с таким замечательным коллективом, такими высококлассными специалистами, такой замечательной династией, просто отличным профсоюзом у нас самый высокий тариф по Казахстану?!!! Вообще на этот вопрос есть ответ?!!!

А Вы от кого ответ хотите получить?От слесаря котельной дяди Коли?Так у него дети в Лондоне не учатся.И зарплата тыс.70(тенге).И за тепло он как и все платит.И особнячка ему никто не снимает.Так что с этим вопросом Вам не сюда.

Александр Родионович Бородач
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
И наступит ночь.

И поедут "высокоэффективные манагеры" поднимать новые ТЭКи из руин)))

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
///:
Скажите, почему с таким замечательным коллективом, такими высококлассными специалистами, такой замечательной династией, просто отличным профсоюзом у нас самый высокий тариф по Казахстану?!!! Вообще на этот вопрос есть ответ?!!!

А то что газ мы покупаем по самой дорогой цене в Казахстане, никого не интересует? И тариф получается соответственный.

ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
У Вас температура?

У них тут такая задача поставлена... Как это так.. полетели головы... где же теперь они могут такую работу найти? Есть ещё одна организация где так же надо навести порядок!

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Скажите, почему с таким замечательным коллективом, такими высококлассными специалистами, такой замечательной династией, просто отличным профсоюзом у нас самый высокий тариф по Казахстану?!!! Вообще на этот вопрос есть ответ?!!!

А то что газ мы покупаем по самой дорогой цене в Казахстане, никого не интересует? И тариф получается соответственный.

А то что предприятие имеющее миллиардную неоплату от должников, продолжает благополучно существовать, ни кого не смущает? И главное кто эти должники, которые благополучно существуют при таких долгах?
Неужели это те, у которых сняли входную дверь? Или ктото другой?
А директор пытается сэкономить 2 тенге на рабочих! Вот где маразм!

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Есть ещё одна организация где так же надо навести порядок!

А что,в КТЭК уже навели?????????.

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Слышал что паразиты включили административное управление и с помощью админ.резерва уничтожают профсоюз с Тамарук, создавая новый, поставленный с ног на голову..Не с помощью первоочередных выборов и голосований, с обсуждением устава профсоюзов, его возможностей и сферы его деятельности, и уже в последнюю очередь,с избранием председателя, а в результате первоочередного назначения нужного администрации (торпеды) лица...Более того..По моим сведениям, сегодня ставится вопрос уже и о существовании руководителей отдельных звеньев этой цепочки...Вопрос торпеды ставится жестко -"Или ты заставишь людей подчиняться нам(торпедам) или ты не будешь работать." Торпеда умалчивает главное..Скоро НИКТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ из тех кто работает сейчас..Торпеда уже заявила о том, что она скоро пригонит несколько вагонов со своими людьми, которые заменят существующий коллектив...Им никто не нужен..И даже те, кто ранее всегда предавал коллектив, что бы быть поближе к администрации, им не нужны... Говорят что на ваши котельные уже приезжали англосаксы и китайцы.. Что это, как не оценка будущей покупки? Банк же "инвестиции развития" - это ни что иное как инструмент колониальной политики...Все в сумме - это признаки продолжающейся "Гибридной войны.." А вы не хотите этого слышать? Какая досада на этой засада? :lol:

Kairat stayer
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
///:
Скажите, почему с таким замечательным коллективом, такими высококлассными специалистами, такой замечательной династией, просто отличным профсоюзом у нас самый высокий тариф по Казахстану?!!! Вообще на этот вопрос есть ответ?!!!


В настоящее время озвучивают, что изношено соответствующее оборудование и часть находится в предаварийном состоянии. Причины непонятны, кто довёл до такого состояния? Если есть такая возможность, желательно комплексно проинспектировать работу коллектива за последние 20-25 лет, в первую очередь руководства, какие они меры принимали, какие возможности были, соответственно своевременно и на плановой основе меняли ли оборудование и.т.д. Если средств в разные периоды не не было достаточно, вносили ли соответствующие обоснованные предложения в органы власти, с целью выделения финансовых средств на модернизацию оборудования, сетей и.т.д.

Федор
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему ваши головные профсоюзы не обращаются к Закону КазССР или как сейчас он у вас называется - Казахстана? Или у вас там в профсоюзах остались сплошь и рядом одни предатели и изменники Родины? Ведь то, что творится в вашем городе, это начавшееся уничтожение городской структуры. Конечно предателям это сложно понять и принять, они не хотят видеть и верить в то, что в конечном счете будут уничтожены и те предатели, которые сегодня помогают вашим торпедам уничтожить ваш город...Но профсоюзным деятелям сидящим в головных кабинетах города, области и страны, следует подумать о том, что если сегодня профсоюз не обращается к закону Казахстана, то завтра такой профсоюз никому не будет нужен...Эти тупые уроды пилят сук на котором сидят, подрывают корень дуба желудями которого питаются, и плюют в колодец из которого берут воду.... :lol:

пасквилист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В настоящее время озвучивают, что изношено соответствующее оборудование и часть находится в предаварийном состоянии. Причины непонятны, кто довёл до такого состояния? Если есть такая возможность, желательно комплексно проинспектировать работу коллектива за последние 20-25 лет, в первую очередь руководства, какие они меры принимали, какие возможности были, соответственно своевременно и на плановой основе меняли ли оборудование и.т.д. Если средств в разные периоды не не было достаточно, вносили ли соответствующие обоснованные предложения в органы власти, с целью выделения финансовых средств на модернизацию оборудования, сетей и.т.д.

Ты эти свои сказки иди Бекпаганбетовым рассказывай.Нам не надо.Мы уже давно не дети.

бота
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не секрет, что раньше набирали в КТЭК родственников, это была закрытая система.
Зато она сейчас очень сильно открыта . НУ КАК ДОСТУЧАТСЯ ДО ВАС РУКОВОДСТВО ВЫШЕСТОЯЩЕЕ !!ИДЕТ РАЗВАЛ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В КОЛЛЕКТИВЕ :cry:

Kairat stayer
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пасквилист:
Ты эти свои сказки иди Бекпаганбетовым рассказывай.Нам не надо.Мы уже давно не дети.


Уважаемый, разберутся, проводятся целевые проверки сотрудниками инспекции по труду и прокуратуры, перед паровозом то, зачем бежать?

мнение
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покусился Бекпаганбетов на святое - на отгулы. На комплектации штата экономил, вместо пятисменки ввел четырехсменку, персоналу за переработку не платил, обещал отгулы, а потом стал заставлять писать отказные, мол все отгулы отгуляны, претензий нет.
Как минимум это не по-мужски, как максимум противозаконно. Вот пусть прокуратура разберется

кто такая ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЧК это новая начальница абонентской службы госпожа К? Интересно перечитать ее посты с учетом этой позиции))))

555
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кто такая ВЧК:
ВЧК это новая начальница абонентской службы госпожа К? Интересно перечитать ее посты с учетом этой позиции))))

В это случае она права, кем бы она не была. Система тарификации по нормам - советское наследие. В те времена все имущество было государственным, газ казался неисчерпаемым, а вся административная система не способствовала повышению эффективности коммунального хозяйства. Впоследствии механизмы вставки норм только усложнились и обросли коррупционной составляющей.
Система норм потребления на квадратный метр разрушает связь между поведением потребителей и их расходами. Если потребитель имеет хотя бы домовой счетчик, он видит, что его попытки экономить позволяют меньше платить. Когда же ему присылают счета за квадратные метры, он не мотивирован экономить.
Поскольку стоимость газа составляет более 50-60% тарифа центрального отопления(высокие цены на энергоносители, особенно для промышленности), плюс административные расходы( зп работников включена) более 40-50%(необходимый жесткий менеджмент и экономия) , требуется принять закон об обязательной установке счетчиков тепла во всех домах с централизованным отоплением!!!!!! А также необходимо термомодернизация зданий(Если в доме холодно, то в первую очередь нужно создавать комфортные условия. Если стены "дырявые", нужно их ремонтировать. Если окна сквозят, нужно их заменить), просмотра статистики потребления (онлайн сервисы). Поэтому во всём должна быть быть золотая середина. Хорошее руководство то, которое умеет находит оптимальное решение во всём и не бросаться в крайности!
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