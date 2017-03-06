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≡ Сборная Костанайской области стала четвертой в общекомандном зачете чемпионата РК по кикбоксингу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сборная Костанайской области стала четвертой в общекомандном зачете чемпионата РК по кикбоксингу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соревнования проходили в СК «Астана» п. Затобольск 1-5 марта. В них приняло участие 270 спортсменов 2001 -2002 г.р. со всех регионов страны. Бойцы выступали на двух рингах по двум разделам: фулл-контакт и лоу-кик.
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Филип
Re: Сборная Костанайской области стала четвертой в общекомандном...




Отправлено: 06.03.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Аулиеколе сильная школа,каждый год оттуда хоть один золото берет

* Доктор СИЗО
Re: Сборная Костанайской области стала четвертой в общекомандном...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филип:
В Аулиеколе сильная школа,каждый год оттуда хоть один золото берет

-реклама страусиной фермы.....я думал, в школу учиться ходят дети....
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