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Kairat stayer:
В настоящее время озвучивают, что изношено соответствующее оборудование и часть находится в предаварийном состоянии. Причины непонятны, кто довёл до такого состояния? Если есть такая возможность, желательно комплексно проинспектировать работу коллектива за последние 20-25 лет, в первую очередь руководства, какие они меры принимали, какие возможности были, соответственно своевременно и на плановой основе меняли ли оборудование и.т.д. Если средств в разные периоды не не было достаточно, вносили ли соответствующие обоснованные предложения в органы власти, с целью выделения финансовых средств на модернизацию оборудования, сетей и.т.д.
Ты эти свои сказки иди Бекпаганбетовым рассказывай.Нам не надо.Мы уже давно не дети.