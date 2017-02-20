Цитата: кто такая ВЧК:

ВЧК это новая начальница абонентской службы госпожа К? Интересно перечитать ее посты с учетом этой позиции))))

В это случае она права, кем бы она не была. Система тарификации по нормам - советское наследие. В те времена все имущество было государственным, газ казался неисчерпаемым, а вся административная система не способствовала повышению эффективности коммунального хозяйства. Впоследствии механизмы вставки норм только усложнились и обросли коррупционной составляющей.

Система норм потребления на квадратный метр разрушает связь между поведением потребителей и их расходами. Если потребитель имеет хотя бы домовой счетчик, он видит, что его попытки экономить позволяют меньше платить. Когда же ему присылают счета за квадратные метры, он не мотивирован экономить.

Поскольку стоимость газа составляет более 50-60% тарифа центрального отопления(высокие цены на энергоносители, особенно для промышленности), плюс административные расходы( зп работников включена) более 40-50%(необходимый жесткий менеджмент и экономия) , требуется принять закон об обязательной установке счетчиков тепла во всех домах с централизованным отоплением!!!!!! А также необходимо термомодернизация зданий(Если в доме холодно, то в первую очередь нужно создавать комфортные условия. Если стены "дырявые", нужно их ремонтировать. Если окна сквозят, нужно их заменить), просмотра статистики потребления (онлайн сервисы). Поэтому во всём должна быть быть золотая середина. Хорошее руководство то, которое умеет находит оптимальное решение во всём и не бросаться в крайности!