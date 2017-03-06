Доктор СИЗО Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать... #2





(Пользователи) Сообщений: 2513

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 12:08 Сколько сил и денег было вложено в газон городского стадиона..... кончилась ли вообще гарантия.... хозяйна не было и нет....теперь по их вине игроки полсезона будут бить ноги и коленки на затобольском такыре....