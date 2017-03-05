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≡ В Костанае прошел женский автопробег "Девушка рулит", посвященный празднику 8 Марта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае прошел женский автопробег "Девушка рулит", посвященный празднику 8 Марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стартовал автопробег 4 марта с парковки у главного входа в парк Победы. Далее маршрут пролегал по ул. Победы - Бородина - Тарана - Алтынсарина - Гоголя-Абая. Конечный пункт -территория торгового центра "Астыкжан".
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§ AnnaA
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
AnnaA


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 05.03.17
Отправлено: 05.03.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только небольшая поправка - этот не форма шерифа, а форма таксиста и на фуражке какарда такси.
:-) :-) :-)
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§ vbn
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 05.03.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
AnnaA:
форма таксиста

:lol: все равно нормально .
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5885
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...




Отправлено: 05.03.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МОЛОДЦЫ ДЕВЧОНКИ, КАК Я ХОЧУ КАТАТЬСЯ КАК ВЫ - ЛИХО И УМЕЛО! И ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК ЖЕ ОБАЯТЕЛЬНО! С ПРАЗДНИКОМ ВАС!

112
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...




Отправлено: 05.03.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Марта выходишь или заходишь, эти девушки что в лоб что по лбу, не панимать что справа вход например, слева выход.
Даже если двери свободные справа, всегда лезут слева.
Так и на дороге часто..

123
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...




Отправлено: 05.03.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы девчата!!! Аня ты супер!!!

Татьяна
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...




Отправлено: 05.03.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы реально были на шерифа похожи))))

§ сайлау курманов
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1773
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.03.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
браво ! на неделю заряд позитива...
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Анна
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...




Отправлено: 05.03.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо большое за поздравления, побольше бы таких позитивных мероприятий!!!

§ шолом рубашкин
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 05.03.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чембы дитя не тешилось...
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Ирина
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...




Отправлено: 05.03.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что подарили то??

§ Дюша Метелкин
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
Дюша Метелкин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1701
Регистрация: 13.09.11
Отправлено: 06.03.17 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда увидел эту процессию возле Астыкжана, то подумал, что какая-то цыганская свадьба. Еще и ментов на каждом перекрестке поставили. Короче ад и Израиль :lol:
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* Доктор СИЗО
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2513
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крутые агашки подсуетились ради своих кизимушек.... неделями не могут лампочку в светофоре поменять....а тут тебе и гаишники расшаркиваются.... и прессу нагнали....
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§ kbkz1980
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2236
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.03.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Крутые агашки подсуетились ради своих кизимушек....

Дохтер,где вы здесь крутое агашнино узрели,
Простая женская самодеятельность :lol:
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