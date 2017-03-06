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§ NG.kz
В Костанайской области 7 марта сработают сирены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 марта в 11.00 сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду «Внимание всем!». Жителям области нужно включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала и прослушать сообщение.
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Вечный троечник
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены




Отправлено: 06.03.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их звук будет означать команду:"Внимание всем! Накрывайте дастархан и поздравляйте женщин-коллег с наступающим..."

§ antonK
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.03.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дополнительные надо устанавливать , их не везде слышно


а вот это лайк, господа!!!! :
Цитата:
Вечный троечник:
Их звук будет означать команду:"Внимание всем! Накрывайте дастархан и поздравляйте женщин-коллег с наступающим..."
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1504
Re: В Костанайской области 7 марта сработают сирены




Отправлено: 06.03.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вечный троечник:
Их звук будет означать команду:"Внимание всем!

... Предстоит пережить много выходных в этом весёлом месяце. "на старт! Внимание!..... МАРТ!!!!!
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