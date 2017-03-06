пенсионер новый рэкет в костанае #1







Отправлено: - 13:36 В связи с отменой у дорожной полиции жезлов они придумали новую форму наезда на водителей с целью получения взятки. Так 5 марта 2017 года я ехал по городу один в машине. Ко мне сзади пристроилась патрульная машина дорожной полиции никаких либо сигналов о том,чтобы я остановился мне не подавала. Когда я повернул с дороги и остановился во дворе, патрульная машина остановилась на дороге, а ко мне во двор подошел полицейский с патрульной машины попросил документы и попросил пройти в патрульную машину,что я и сделал. В машине они мне предъявили претензии в том что они просили меня остановится, а я якобы проигнорировал их требования, хотя они никаких сигналов мне не подавали. Практически они мне не дали дать каких либо объяснений, а давили на меня до тех пор пока я им вынужден был отдать определенную сумму. До этого они меня отвезли в одну сторону от моей машины,затем развернулись отвезли в другую и высадили метров за 200 от моей машины. Что я лохонулся дошло до меня тогда когда я вышел из патрульной машины. Признаю что я сразу не сорентировался ,что это разводка. Хотелось бы, чтобы другим водителям это была в предь наука и они не поддавалисьбы на такие уловки.