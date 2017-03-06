/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ новый рэкет в костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
пенсионер
новый рэкет в костанае




Отправлено: 06.03.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с отменой у дорожной полиции жезлов они придумали новую форму наезда на водителей с целью получения взятки. Так 5 марта 2017 года я ехал по городу один в машине. Ко мне сзади пристроилась патрульная машина дорожной полиции никаких либо сигналов о том,чтобы я остановился мне не подавала. Когда я повернул с дороги и остановился во дворе, патрульная машина остановилась на дороге, а ко мне во двор подошел полицейский с патрульной машины попросил документы и попросил пройти в патрульную машину,что я и сделал. В машине они мне предъявили претензии в том что они просили меня остановится, а я якобы проигнорировал их требования, хотя они никаких сигналов мне не подавали. Практически они мне не дали дать каких либо объяснений, а давили на меня до тех пор пока я им вынужден был отдать определенную сумму. До этого они меня отвезли в одну сторону от моей машины,затем развернулись отвезли в другую и высадили метров за 200 от моей машины. Что я лохонулся дошло до меня тогда когда я вышел из патрульной машины. Признаю что я сразу не сорентировался ,что это разводка. Хотелось бы, чтобы другим водителям это была в предь наука и они не поддавалисьбы на такие уловки.

ди
новый рэкет в костанае




Отправлено: 06.03.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наших гаишников ничем не проймешь

§ drakon
новый рэкет в костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10001
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пенсионер:
В связи с отменой у дорожной полиции жезлов они придумали новую форму наезда на водителей

Они наверное, вместе с приказом,об отмене жезлов,получили - новую инструкцию,по отъёму денег... :lol:
Профайл

Пенсионер2
новый рэкет в костанае




Отправлено: 06.03.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно на такой "развод" попался и я. Только это было до отмены "жезлов". С той лишь разницей, что я определённых сумм не давал. Кстати точно такая ситуация была ещё раз. То есть это система. Сумм я и в этом случае не давал. Причём это были офицеры. Как то вспомнилась песня про офицеров. Грустно как то. Как увижу авто МАИ сердце в пятках. Ничего хорошего не ждёшь.
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 212
Пользователей: 2
Всего: 214

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх