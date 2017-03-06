Гость Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать... #17







Отправлено: - 11:41 Цитата: Мереке Хованский:



Вот когда Свобода будет для всех, и когда каждый гражданин будет иметь возможность записывать преступления ублюдков и использовать эту информацию без всяких претензий со стороны тех же ублюдков и купленных ими законодателей и законоисполнителей, тогда вещи станут называть своими именами, и каждому ублюдку будет даваться пожизненное ублюдочное имя..Неужели через столько лет человеческой цивилизации, людям до сих пор непонятно, что на преступления не должно быть сроков давности, а ублюдки, совершившие эти преступления ДОЛЖНЫ не государству, а людям которые от них пострадали..? Это значит, пора понять что сегодняшнее Правосудие не будет эффективно до тех пор, покуда судьбу ублюдка не будет решать пострадавшая сторона! Разбомбили Азию, уничтожили Страну, миллионы граждан убили безнаказанно, уничтожили лидера Ливии, Югославию, Малороссию, начали войну во всех странах мира, ввели войска из ЧВК болтая языком что они не принадлежат государству а потому мол это государство не несет ответственности за их преступления,... все эти преступления должны быть осуждены прежде всего теми народами и людьми пострадавшими от этого ублюдка...