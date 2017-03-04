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≡ Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торговля сегодня, 4 марта, считалась предпраздничной. Но, несмотря на это, на прилавках к названному времени оставалось много мяса, птицы, которыми покупатели почти не интересовались. Там, где продавали растительное масло, сахар, очередей не наблюдалось вообще.
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глас народа
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 05.03.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Марик с ляжкой самки коня?%%%%

А он закинулв обе ляжки на плечи и утащить на может.... :lol: :lol: :lol:

глас народа
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 05.03.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и спроси пьют ли водку в Московии?********

В Московии пьют в среднем на 2.5 литра в год на душу населения МЕНЬШЕ, чем в Казахии. Чуть меньше 10 л в год на душу населения в Московии и 12.5- в Казахии. ( данные на 2016г). И намного меньше, чем в польше ,литве,латвии, эстонии.

глас народа
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 05.03.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Танкоградец. Вы, как мне кажется, лечите не того пациЭнта. Исходя из моего личного житейского опыта ....
%%%%%%
Уважаемый танкоградец!! Посмотрите в Интернете :Архив. Цены СССР 1961-1991 г.
Очень интересно и познавательно. Особенно для сопоставления.

Все просто
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 06.03.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
сли в России сейчас создаются мощные агрокомплексы и откормочные площадки, строятся заводы по производству сбалансированных кормов,различных биодобавок для птицеводства, свиноводства, КРС, то в степи по прежнему основными поставщиками кормоединиц являются солома вперемешку с мерзлым силосом да твердо-проволочный житняк.....А что в них питательного??????

Остановись шумахер. Мощные агрокомплексы производят продукцию, которую есть не возможно.
Лучше съесть кусок мыла, чем матату с откормплощадки.

§ Доктор СИЗО
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2511
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
А он закинулв обе ляжки на плечи

-вопрос армянского радио.....чьи ляжки....)))))) не уходи Марик.... потом поможем донести, куда захочешь....)))))
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