глас народа Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось... #91







Отправлено: - 23:06 и спроси пьют ли водку в Московии?********



В Московии пьют в среднем на 2.5 литра в год на душу населения МЕНЬШЕ, чем в Казахии. Чуть меньше 10 л в год на душу населения в Московии и 12.5- в Казахии. ( данные на 2016г). И намного меньше, чем в польше ,литве,латвии, эстонии.