NG.kz В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света несколько районов города



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:52 Пресс-служба акима Костаная сообщает, что с 6 по 10 марта 2017 года жители частного сектора и спального районов будут отключены от электроэнергии.

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