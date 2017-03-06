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§ NG.kz
В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света несколько районов города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акима Костаная сообщает, что с 6 по 10 марта 2017 года жители частного сектора и спального районов будут отключены от электроэнергии.
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алан
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...




Отправлено: 06.03.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уважаемая редакция подскажите куда можно оставить заявку об аварийно-опасном дереве?

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2511
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
алан:
уважаемая редакция подскажите куда можно оставить заявку об аварийно-опасном дереве?

-лучше на самом дереве.....суда не ходы....прибьет ))))))
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* Виталий Ефименко
Re: В Костанае в связи с ремонтными работами остались без света...
Виталий Ефименко
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 23
Регистрация: 03.11.16
Отправлено: 06.03.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
алан:
уважаемая редакция подскажите куда можно оставить заявку об аварийно-опасном дереве?


Можно обратиться в отдел ЖКХ по телефонам: 109 и 57-57-23
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