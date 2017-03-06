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§ NG.kz
Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать их доверие с первого тура
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игроки и руководство футбольного клуба «Тобол» вечером 5 марта провели традиционную предсезонную встречу с болельщиками. Зал ДК «Мирас» был заполнен, многие стояли. Встречу посетили акимы Костанайской области и Костаная.
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Крылов
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы как ребята не садитесь - вы в футболисты не годитесь!!! Получили многомиллионные контракты - теперь можно пешком ходить по полю!!!

§ Доктор СИЗО
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2511
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько сил и денег было вложено в газон городского стадиона..... кончилась ли вообще гарантия.... хозяйна не было и нет....теперь по их вине игроки полсезона будут бить ноги и коленки на затобольском такыре....
Профайл

ринат
Re: Тренер ФК "Тобол" пообещал болельщикам оправдать...




Отправлено: 06.03.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как не побеждали так и не будут увы это реальность
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