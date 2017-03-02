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§ NG.kz
Жизнь в стадии ремиссии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любой журналист вам подтвердит, что информация, присланная анонимами, зачастую оказывается недоправдой. Так получилось и в истории с Центром медико-социальной реабилитации Vita. Взявшись за дело с твердым намерением разобраться с вопиющими фактами, корреспонденты их не обнаружили. И, знаете, ни разу не пожалели.


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Хохол
Re: Жизнь в стадии ремиссии




Отправлено: 02.03.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понял статья вышла благодаря "письму" Дениса . С одной стороны фантазии Дениса это была просто клевета . С другой стороны если бы не его фантазии , не было бы и статьи , и ни кто бы и не узнал что есть такие хорошие места , которые лечат души заблудших людей . Ну и конечно же хотелось почитать здесь теперь комменты этого фантазёра Дениса . Что теперь он думает про данную ситуацию и данный факт , если он конечно у него хватит смелости и честности что то сказать по этому поводу .

§ сайлау курманов
Re: Жизнь в стадии ремиссии
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1773
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы я раньше знал об этом заведении, возможно десяток клиентов они излечили , а так после первой кражи последние изгонялись и их судьба никому не ведома
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Стнислав
Re: Жизнь в стадии ремиссии




Отправлено: 02.03.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу прощения! По поводу того, что полинаркоман Владислав говорит, что был барабанщиком рок-группы "Пикет"! Это чистая ложь, т.к. эту группу основали мы - Игорь Тутарев, Станислав Ким и Дмитрий Чесноков(ныне покойный). И всё время барабанщиком группы был я - Станислав Ким, так что будьте добры исправить это недоразумение

Сеня
Re: Жизнь в стадии ремиссии




Отправлено: 04.03.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стнислав:
рок-группы "Пикет"

Господи... да вы батенька звИзда

Серж
Re: Жизнь в стадии ремиссии




Отправлено: 04.03.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброе дело,зачет

Филип
Re: Жизнь в стадии ремиссии




Отправлено: 06.03.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортом заанимаются грушу бьют,силенок набираются выйдут и опять грабят убивают за наркоту.
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