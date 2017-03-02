Хохол Re: Жизнь в стадии ремиссии #1







Отправлено: - 08:59 Я так понял статья вышла благодаря "письму" Дениса . С одной стороны фантазии Дениса это была просто клевета . С другой стороны если бы не его фантазии , не было бы и статьи , и ни кто бы и не узнал что есть такие хорошие места , которые лечат души заблудших людей . Ну и конечно же хотелось почитать здесь теперь комменты этого фантазёра Дениса . Что теперь он думает про данную ситуацию и данный факт , если он конечно у него хватит смелости и честности что то сказать по этому поводу .