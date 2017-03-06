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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Политическое решение о внесении поправок в Конституцию уже принято в Акорде, так что общественное мнение повлиять на него тоже не сможет. Если, конечно, это не пробный шар, как это случилось с 26-й статьей.
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FOMA
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Палата № 6 - больше я сказать ничего не могу

В самую точку "дядька" написал! Страна пошла по наклонной.... главное успеть прыгнуть с этого "локомотива" без тормозов, пока не разбился.

кустанаец
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешного у нас в казахстане много , только плакать хочется от этого. как хорошо у нас живут люди зайдите и посмотрите в ДВД города в книжку по нашему , сколько людей в миграционку в очереди на выезд из КЗ собирается ежедневно. Может действительно монархия в Казахстане больше будет пригодна для народа чем мнимая демократическая Республика ? Смешной капитализм и не более у нас пытаются строить , он даже не государственный .

777
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с автором, емкая понятная статья, считаю выражает общие мнение.

Мереке Хованский
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Может действительно монархия в Казахстане больше будет пригодна для народа чем мнимая демократическая Республика ?

Будем честными перед друг другом, что эфемерная демократия, что воздушная монархия - нам по большому счету по барабану, главное чтобы жилось нормально, поступательно. Городским еще терпимо, а вот на селе... Для села нужны преобразования, контроль акимчиков и местных силовых шишек районного масштаба. Вот как с личными видеокамерами для сотрудников ВД определились, так же нужна пусть не избирательная свобода, но общественный контроль за их (без)деятельностью.

FOMA
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот у меня такое ощущение сложилось что сам президент не видит существование Казахстана после своей отставки. А она ведь по состоянию здоровья но все равно придет. И не важно что будет потом главное сейчас урвать. У нас ведь дети, внуки...

Алим
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы хотите демократию как на Украине? на примере Украины вы уже видите результаты этой демократии, на счет "валить" отсюда, то уже с начала 90х "валят" отсюда, но ничего держимся потихоньку избавляемся от ненадежного гражданского элемента, которые не выдержав трудности уезжают на свою историческую родину, Казахстан будет развиваться экономически, а за тем и придет и смена политическая, а зачем нам демократия с голым задом? на площадях устраивать майдан, жечь резину?

мереке хованский
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
а за тем и придет и смена политическая,

сама смена не приходит, ее приводят - воспитывают или насаждают.

§ Софья
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
Софья


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 13.01.16
Отправлено: 06.03.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шикарная статья. Всем советую прочитать
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* Доктор СИЗО
Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.03.17 - 10:54
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§ Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 06.03.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
с начала 90х "валят" отсюда, но ничего держимся потихоньку избавляемся от ненадежного гражданского элемента

Держитесь потихоньку - вот это СМЫСЛ, отображающий плебейские настроения народа по отношению к власти!
А если бы в РК созданы были условия для "ненадежного элемента", страна не держалась бы, а скорее всего шагала вперед семимильными шагами! Не скажу за всех, но мое окружение имеет сплошь высшее образование, которые заняли совсем не последнюю нишу в РФ. Причем Родина у всех - Казахстан, и уехали не в самые плохие времена. Так что обобщение совсем неуместно
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1773
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.03.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мутят-крутят, выдумывают , уже объявили бы монархию и делу конец , видимо самим неловко , все таки наше поколение воспитано в другом духе и эти перевертыши не угомонятся пока свое не возьмут
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Гость
Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 10:55
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Гость
Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать...




Отправлено: 06.03.17 - 11:01
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