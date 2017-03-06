кустанаец Re: Николай ВОРОНИН: Что и следовало ожидать... #2







Отправлено: - 09:29 Смешного у нас в казахстане много , только плакать хочется от этого. как хорошо у нас живут люди зайдите и посмотрите в ДВД города в книжку по нашему , сколько людей в миграционку в очереди на выезд из КЗ собирается ежедневно. Может действительно монархия в Казахстане больше будет пригодна для народа чем мнимая демократическая Республика ? Смешной капитализм и не более у нас пытаются строить , он даже не государственный .