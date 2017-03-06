ужассс Re: Отключения света! #1







Отправлено: - 10:11 Отключили. И светофоры тоже отключили. И с утра в активе 2 аварии на кольце по Абая и сразу за кольцом по Баймагамбетова. Вторая авария с участием маршрута № 19, на который я сегодня опоздала... Бедные пассажиры, такой ужас с утра пережить(