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§ NG.kz
Отключения света!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акимата Костаная сотрудники горэлектросети будут проводить ремонтные работы с 6 по 10 марта. Отключать электричество будут у потребителей частного сектора и спальных районов.
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ужассс
Re: Отключения света!




Отправлено: 06.03.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отключили. И светофоры тоже отключили. И с утра в активе 2 аварии на кольце по Абая и сразу за кольцом по Баймагамбетова. Вторая авария с участием маршрута № 19, на который я сегодня опоздала... Бедные пассажиры, такой ужас с утра пережить(
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