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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
///:
Скажите, почему с таким замечательным коллективом, такими высококлассными специалистами, такой замечательной династией, просто отличным профсоюзом у нас самый высокий тариф по Казахстану?!!! Вообще на этот вопрос есть ответ?!!!

А Вы от кого ответ хотите получить?От слесаря котельной дяди Коли?Так у него дети в Лондоне не учатся.И зарплата тыс.70(тенге).И за тепло он как и все платит.И особнячка ему никто не снимает.Так что с этим вопросом Вам не сюда.

Александр Родионович Бородач
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
И наступит ночь.

И поедут "высокоэффективные манагеры" поднимать новые ТЭКи из руин)))

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
///:
Скажите, почему с таким замечательным коллективом, такими высококлассными специалистами, такой замечательной династией, просто отличным профсоюзом у нас самый высокий тариф по Казахстану?!!! Вообще на этот вопрос есть ответ?!!!

А то что газ мы покупаем по самой дорогой цене в Казахстане, никого не интересует? И тариф получается соответственный.

ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
У Вас температура?

У них тут такая задача поставлена... Как это так.. полетели головы... где же теперь они могут такую работу найти? Есть ещё одна организация где так же надо навести порядок!

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Скажите, почему с таким замечательным коллективом, такими высококлассными специалистами, такой замечательной династией, просто отличным профсоюзом у нас самый высокий тариф по Казахстану?!!! Вообще на этот вопрос есть ответ?!!!

А то что газ мы покупаем по самой дорогой цене в Казахстане, никого не интересует? И тариф получается соответственный.

А то что предприятие имеющее миллиардную неоплату от должников, продолжает благополучно существовать, ни кого не смущает? И главное кто эти должники, которые благополучно существуют при таких долгах?
Неужели это те, у которых сняли входную дверь? Или ктото другой?
А директор пытается сэкономить 2 тенге на рабочих! Вот где маразм!

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Есть ещё одна организация где так же надо навести порядок!

А что,в КТЭК уже навели?????????.

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 06.03.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Слышал что паразиты включили административное управление и с помощью админ.резерва уничтожают профсоюз с Тамарук, создавая новый, поставленный с ног на голову..Не с помощью первоочередных выборов и голосований, с обсуждением устава профсоюзов, его возможностей и сферы его деятельности, и уже в последнюю очередь,с избранием председателя, а в результате первоочередного назначения нужного администрации (торпеды) лица...Более того..По моим сведениям, сегодня ставится вопрос уже и о существовании руководителей отдельных звеньев этой цепочки...Вопрос торпеды ставится жестко -"Или ты заставишь людей подчиняться нам(торпедам) или ты не будешь работать." Торпеда умалчивает главное..Скоро НИКТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ из тех кто работает сейчас..Торпеда уже заявила о том, что она скоро пригонит несколько вагонов со своими людьми, которые заменят существующий коллектив...Им никто не нужен..И даже те, кто ранее всегда предавал коллектив, что бы быть поближе к администрации, им не нужны... Говорят что на ваши котельные уже приезжали англосаксы и китайцы.. Что это, как не оценка будущей покупки? Банк же "инвестиции развития" - это ни что иное как инструмент колониальной политики...Все в сумме - это признаки продолжающейся "Гибридной войны.." А вы не хотите этого слышать? Какая досада на этой засада? :lol:
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