Гость Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #501







Отправлено: - 08:44 Цитата: Гость:



Слышал что паразиты включили административное управление и с помощью админ.резерва уничтожают профсоюз с Тамарук, создавая новый, поставленный с ног на голову..Не с помощью первоочередных выборов и голосований, с обсуждением устава профсоюзов, его возможностей и сферы его деятельности, и уже в последнюю очередь,с избранием председателя, а в результате первоочередного назначения нужного администрации (торпеды) лица...Более того..По моим сведениям, сегодня ставится вопрос уже и о существовании руководителей отдельных звеньев этой цепочки...Вопрос торпеды ставится жестко -"Или ты заставишь людей подчиняться нам(торпедам) или ты не будешь работать." Торпеда умалчивает главное..Скоро НИКТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ из тех кто работает сейчас..Торпеда уже заявила о том, что она скоро пригонит несколько вагонов со своими людьми, которые заменят существующий коллектив...Им никто не нужен..И даже те, кто ранее всегда предавал коллектив, что бы быть поближе к администрации, им не нужны... Говорят что на ваши котельные уже приезжали англосаксы и китайцы.. Что это, как не оценка будущей покупки? Банк же "инвестиции развития" - это ни что иное как инструмент колониальной политики...Все в сумме - это признаки продолжающейся "Гибридной войны.." А вы не хотите этого слышать? Какая досада на этой засада?