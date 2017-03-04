ВЧК:

Лукавит Изалдина...она навела и подсказала что у погибшей в квартире есть большая сумма денег...Вся информация в полном объёме известна оперативникам. Гафарова спрятала скорее всего она.. и задержание его дело времени

ВЧК:



Отправлено: 05.03.17 - 01:31

Не верю я что она способна на такое! Подставляют бедную женщину.