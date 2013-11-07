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§ NG.kz
Елка и другие неофициальные лица
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.13 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первой при входе нас встречала «хозяйка» - кошка по имени Елка. Первым делом она осмотрела нас оценивающим взглядом, так обычно осматривают невесту родители жениха.
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§ Vital
Re: Елка и другие неофициальные лица
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.11.13 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Всё уже?

Пока нет. Ещё не купил. И приют кошек меня смущяет. Незнаю почему. :-(
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§ Алиса
Re: Елка и другие неофициальные лица
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3024
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.11.13 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
И приют кошек меня смущяет.

А почему? Коллега вполне обеспеченная дама и реально оттуда взяла котенка недели уже три назад.
А знакомая отдала туда своих котят, обычные от домашней кошки,живущей в частном доме - некуда было девать. Я кстати, лет 14-15 назад у нее взяла свою кошку. Если бы не сегодня не было - взяла бы у нее. Так, что там не только уличные, но и домашние.

[Исправлено: Алиса, 14.11.2013 - 10:08]
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§ Ла-Коста
Re: Елка и другие неофициальные лица
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1321
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 14.11.13 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Масяня:
У меня кошка вылазит в месяц около 7 тыс. только на еду.

Сколько весит и какого возраста Ваша красавица? :-)
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§ Vital
Re: Елка и другие неофициальные лица
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.11.13 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А почему?

Я ищю пушистого и с мордочкой прикольной. Подбираю очень внимательно. Так как беру не на один день. ;-)
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§ Vital
Re: Елка и другие неофициальные лица
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.11.13 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:
Сколько весит и какого возраста Ваша красавица?

Походу где-то 50-70 кг. :lol:
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§ Ла-Коста
Re: Елка и другие неофициальные лица
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1321
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 14.11.13 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Походу где-то 50-70 кг.

Такое меню у кошечки, какая внимательная хозяюшка! :-) Тут себе забываешь молока купить, моя кошка лопала все подряд, что к полу не приколочено. Зелень, болгарский перец, семечки, аж тряслась... С такой-то хозяюшкой как я, не забалуешь. ;-)
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§ Алиса
Re: Елка и другие неофициальные лица
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3024
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.11.13 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:
моя кошка лопала все подряд, что к полу не приколочено. Зелень, болгарский перец, семечки, аж тряслась...

ОООО, я вам завидую в области "все подряд"))) У нас мясо (через раз под настроение свинина/говядина, но если запах не понравится - обидимся и уйдем), концентрашка Айналайн (другая не приветствуется, а обычное молоко - пейте сами), избранное печенье (в смысле что понравится) и корм - опять же что понравится (не факт что он будет в магазинах/на рынке- если нет, то носимся с головной болью -ищем) :-) :-)
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Claytoncox
Re: Елка и другие неофициальные лица




Отправлено: 06.03.17 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имеется такая услуга - добровольное медицинское обслуживание (или ДМО).
Она предполагает, что вы вносите небольшую сумму за то, что ходит на прием в течение года БЕСПЛАТНО.
Однако соцопросы показали, что лишь 6% жителей города знают о такой услуге.
Почему?
Да потому что частным клиникам выгоднее сдирать с людей деньги за каждое посещение.
А если честный врач попытается посоветовать добровольное медицинское обслуживание клиенту - это сулит ему увольнением.
Информация о ДМО уже спровоцировала кучу возмущений, после того как информацию об услуге распространил один врач.
Его уволили , после того, как он посоветовал ДМО постоянному клиенту.
Самое страшное, что официальные положения по ДМО находились в открытом доступе, просто находили на эту информацию только случайные люди.
Как отстоять свои права?
О правилах предоставления услуги и обязанностях частных клиник можно узнать, просто вбив в Яндекс фразу: "добровольное медицинское обслуживание".
И именно обслуживание, а не страхование.

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