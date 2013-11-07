Claytoncox Re: Елка и другие неофициальные лица #22







Отправлено: - 07:03 Имеется такая услуга - добровольное медицинское обслуживание (или ДМО).

Она предполагает, что вы вносите небольшую сумму за то, что ходит на прием в течение года БЕСПЛАТНО.

Однако соцопросы показали, что лишь 6% жителей города знают о такой услуге.

Почему?

Да потому что частным клиникам выгоднее сдирать с людей деньги за каждое посещение.

А если честный врач попытается посоветовать добровольное медицинское обслуживание клиенту - это сулит ему увольнением.

Информация о ДМО уже спровоцировала кучу возмущений, после того как информацию об услуге распространил один врач.

Его уволили , после того, как он посоветовал ДМО постоянному клиенту.

Самое страшное, что официальные положения по ДМО находились в открытом доступе, просто находили на эту информацию только случайные люди.

Как отстоять свои права?

О правилах предоставления услуги и обязанностях частных клиник можно узнать, просто вбив в Яндекс фразу: "добровольное медицинское обслуживание".

И именно обслуживание, а не страхование.



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