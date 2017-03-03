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≡ Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Дархан Калетаев считает своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны. Предложение о переименовании поддерживает и "коренной целиноградец", депутат Мажилиса Павел Казанцев.
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Бывалый
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 04.03.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Даже Туркменбаши своим именем столицу не назвал.

Эээ
Туркменбаши у тебя образец для подражания?
Я правильно понял?
Я худею с тебя.

Бала Бол
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 04.03.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Эээ
Туркменбаши у тебя образец для подражания?
Я правильно понял?
Я худею с тебя.

А ты нам вжувай ,отличия то в чём,между туркмен и прочими башами,если есть.
А то народ не одуплится никак.

§ танкоградец
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1677
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Может о нас Борат новый фильм снимет. Весь мир увидит что у нас тут происходит.

Фильму Саша Коэн снял, да только наши Бораты намёка не поняли и наука им в прок не пошла. А мир он и так не слепой, тем кому по статусу положено всё видят и выводы делают, и по инстанции докладывают. 8-)
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* Victor Yang
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.03.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Туркменбаши у тебя образец для подражания?

Не у меня и не подражания. Он - тот самый образец, можно сказать, эталон подхалимства. Ну или себялюбования - назвать можно как хочешь. Можно даже сказать - эталон глупости, когда даже месяцы переименовываются в честь себя любимого.
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§ stomotolog
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
stomotolog


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 14.02.17
Отправлено: 05.03.17 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз предложил в 2008 ,значит помогло, остался у кормушки . А так пусть называют как хотят и отгородятся от народа колючкой .
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глас народа
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 05.03.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блеск стеклянных шаров, небоскребов с одной стороны(см.фото) и полутора метровый бурьян на месте тысяч совхозов и колхозов, ферм,МТМ, сельских микрорайонов из 2 и 3 этажных сельских домов, а также десятки брошенных, покинутых городов по всей степи.

Так что будем называть светлым именем???????

112
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 05.03.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Туркменбаши у тебя образец для подражания?
Я правильно понял?

Люди темные, судят только по гуголу..
Для них и преподаватель русского языка и литературы Чикатило достойный пример..

???????
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 05.03.17 - 20:01
Комментарий удален модератором.

§ Disa
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Disa


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 04.03.17
Отправлено: 06.03.17 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:

БРАВО, ТОЧНЕЕ НЕ СКАЖЕШЬ!!!
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Гость
Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева




Отправлено: 06.03.17 - 09:14
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