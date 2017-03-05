Цитата: глас народа:

аааабалдеть моз-ззя:"летели на одном двигателе, на холостых оборотах.В полете лайнер не трясло"...

ЭТО КАК?????? Он что, как планирующий орёл летел? Так он мог запросто свалиться в штопор около Иргиза или Хромтау.



Было такое и причем не раз и не два, встречали на запасному аэропорту в Башкирии, вместо Челябинска. Один раз вообще сели на гражданском борту на военный аэродром. Внештатные ситуации бывают и у самолетов, хотя самый надежный транспорт в мире!