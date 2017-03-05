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≡ Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолет, летевший из Алматы в Уральск, совершил экстренную посадку в Актобе, причины происшествия выясняют в Министерстве по инвестициям и развитию, передает МИА «Казинформ». Ratel.kz со ссылкой на блогера Дениса Кривошеева сообщает, что причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.
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Ух ты!
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тип самолета какой: Ту, Боинг, Бомбардир, Аэрбус? Вылет из Алматы в 10.20, сел в Актобе по одним данным в 11.40, по другим 12.40. Примерно 3000 км с гаком за 1 час 40 минут реально ли? Давно эта суперсверхзвуковая штуковина в гражданской авиации РК?

Ух ты!
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ратель дал исчерпывающую информацию:"В воскресенье, 5 марта, диспетчерами аэропорта Актобе был принят сигнал бедствия: «Mayday, Mayday, Mayday». Экстренную посадку запросил экипаж самолета Airbas A320 авиакомпании «Эйр Астана», летевший сообщением Алматы-Уральск. Лайнер находился в 160 километрах от Актобе, когда у него отказал один двигатель. Пилоты сообщают, что лететь пришлось на одном двигателе, на холостых оборотах.
В полете лайнер не трясло, паники среди людей не было.
Срочно были подняты все экстренные службы аэропорта Актобе и города: спасатели, врачи скорой помощи, пожарные.
В 11 часов 40 минут местного времени экипажу удалось благополучно посадить самолет. Никто из 77 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал. Вопросы, заданные в предыдущем комменте сняты.

§ drakon
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ух ты!:
Давно эта суперсверхзвуковая штуковина в гражданской авиации РК?

А про часовые пояса что- то слыхал?... :oops:
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глас народа
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пилоты сообщают, что лететь пришлось на одном двигателе, на холостых оборотах.В полете лайнер не трясло, №№№№№№

аааабалдеть моз-ззя:"летели на одном двигателе, на холостых оборотах.В полете лайнер не трясло"...
ЭТО КАК?????? Он что, как планирующий орёл летел? Так он мог запросто свалиться в штопор около Иргиза или Хромтау.

гость
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 20:17
Комментарий удален модератором.

§ Дантист
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.03.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...по маршруту Алматы - Уральск самолета «Эйр Астаны» в бортовом компьютере показало, что неполадки в двигателе..."
Это правда пресс служба? Лицо компании, так сказать! А не тетка с далекого аула с мешком картошки? Да не, в аулах и то изящнее выражаются!
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§ 07Litra
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
07Litra


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Сообщений: 9111
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лайнер находился в 160 километрах от Актобе, когда у него отказал один двигатель.
сто пудов,кто-то в наушниках сидел в салоне.... ну, или "трубу" не отключил....
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555
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
аааабалдеть моз-ззя:"летели на одном двигателе, на холостых оборотах.В полете лайнер не трясло"...
ЭТО КАК?????? Он что, как планирующий орёл летел? Так он мог запросто свалиться в штопор около Иргиза или Хромтау.

Было такое и причем не раз и не два, встречали на запасному аэропорту в Башкирии, вместо Челябинска. Один раз вообще сели на гражданском борту на военный аэродром. Внештатные ситуации бывают и у самолетов, хотя самый надежный транспорт в мире!

§ 07Litra
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9111
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пилоты сообщают, что лететь пришлось на одном двигателе, на холостых оборотах.
:lol: :lol: :lol: гдета я уже такое слышал.... :lol: поэтическая метафора, воспроизведённая на практике... "на честном слове,и на одном крыле..." :lol: :lol:
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§ 07Litra
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9111
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а... во... нашол...

Был озабочен очень воздушный наш народ —
К нам не вернулся ночью с бомбёжки самолёт.
Радисты скребли в эфире, волну ловя едва,
И вот без пяти четыре услышали слова:

«Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы ползём на последнем крыле,
Бак пробит, хвост горит, но машина летит
На честном слове и на одном крыле.

Ну, дела! Ночь была!
Их объекты разбомбили мы дотла!

Мы ушли, ковыляя во мгле,
Мы к родной подлетаем земле.
Вся команда цела, и машина пришла —
На честном слове и на одном крыле».
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§ 07Litra
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9111
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотя нет... не то... сигнал спасения жеж был даже не "сос",а "мэйдэй"... :-) значит и песня должна быть:

One of our planes was missing
Two hours overdue,
One of our planes was missing
With all it's gallant crew,
The radio sets were humming,
They waited for a word,
Then a voice broke through the humming
And this is what they heard:

«Comin' in on a wing and a prayer,
Comin' in on a wing and a prayer,
Though there's one motor gone
We can still carry on,
Comin' in on a wing and a prayer.

What a show! What a fight!
Yes, we really hit our target for tonight!

How we sing as we limp through the air,
Look below, there's our field over there,
With our full crew aboard
And our trust in the Lord
We're comin' in on a wing and a prayer».
:lol: :lol:
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§ peshexod
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3141
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.03.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было в начале 90-х, однажды на ту-134 с одним двигателем садились, сам особенного не заметил ничего, только может тресло чуть больше чем обычно при касании полосы. Рейс Алматы-Талдыкорган-Кустанай-Москва. Так вот в Москву не полетел, оставили в Кустанае и комиссия потом прилетала. Узнал потом от служащих порта.
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осведомленный
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Рейс Алматы-Талдыкорган-Кустанай-Москва.

КОСТАНАЙ знать надо где жывеш

§ drakon
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
КОСТАНАЙ знать надо где жывеш

А что из Алма-Аты через Костанай на Москву самолёты летают?
Можно расписание? Из Москвы на Алма - Ату?... :lol:
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