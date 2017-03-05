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§ NG.kz
Представительниц этнокультурных объединений Костаная поздравили с наступающим женским днем
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В преддверии 8 марта областной дом Дружбы поздравил женщин с весенним праздником. На праздничный концерт пригласили представительниц этнокультурных объединений.
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ВЧК
Re: Представительниц этнокультурных объединений Костаная...




Отправлено: 05.03.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Родилась бабушка в небольшом поселке Адербиевка у подножия гор в Геленджике.В военный 1941 год семью выслали в Костанай.
А зачем надо было высылать? Особождали себе тёплые места в курортной зоне?
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