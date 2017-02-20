Цитата: гость:

Скажите, почему с таким замечательным коллективом, такими высококлассными специалистами, такой замечательной династией, просто отличным профсоюзом у нас самый высокий тариф по Казахстану?!!! Вообще на этот вопрос есть ответ?!!!



А то что газ мы покупаем по самой дорогой цене в Казахстане, никого не интересует? И тариф получается соответственный.



А то что предприятие имеющее миллиардную неоплату от должников, продолжает благополучно существовать, ни кого не смущает? И главное кто эти должники, которые благополучно существуют при таких долгах?

Неужели это те, у которых сняли входную дверь? Или ктото другой?

А директор пытается сэкономить 2 тенге на рабочих! Вот где маразм!