заказчик Re: В Костанае официально началось кронирование #3







Отправлено: - 22:16 в связи с многочисленными обращениями жителей и энергообеспечивающих организаций города Костаная



Что за чушь опять несут в ЖКХ. Линии электропередач - это собственность Горсети. Они за свои мани-мани должны деревья стричь. А жителям по барабану до столбов и проводов, чтобы просьбами ЖКХ забрасывать. Опять отмыв. А то что стригут как попало, так через общество инвалидов пропускают подряд, а работают все те же, кто цветочки сажают. Так они только и умеют, что полоть траву.