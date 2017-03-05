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≡ Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26-летний мастер производственного обучения Костанайского колледжа автомобильного транспорта Александр ЕРУНОВ в свободное от работы время занимается конструированием и пытается заразить этим своих студентов. Особенно привлекает его проектирование транспортных устройств, работающих за счёт солнечного света.
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§ Валентин
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5463
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.03.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Вот эти Кулибины-изобретатели из того же разряда.


Ты придираешься :)

Если товарищ толковый, то пользы ученикам будет в разы больше, чем от унылой физики-электротехники.

Посчитать расход, требуемую ёмкость, прикинуть на пальцах запас хода, и сравнить с практикой.
Прикинуть что будет, если собрать АКБ из элементов 18650, например.
Рассказать про необходимость балансира, показать на примере как это будет выглядеть, и зачем это нужно вообще.
Про защиту рассказать, показать КЗ и к чему может привести в случае тех же 18650.

Показать реальный пример, и объяснить на пальцах почему в наших условиях Тесла не очень хороший вариант :)
Именно для обучения и для того чтобы занести в голову понимание - подходит очень хорошо.

Ещё раз подчеркну: речь не идёт о том, что завтра все пересядут на самодельные самокаты на фотоэлементах.

Больше скажу, они принципиально нерентабельны сейчас, в лучшем случае спорное по эффективности решение для очень специфических случаев.
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7
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...




Отправлено: 05.03.17 - 15:08
Комментарий удален модератором.

§ 07Litra
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
07Litra


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Сообщений: 9111
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- «Трансформер» готов, он заряжает телефоны, передвигается за счёт солнечной энергии и просто греет душу мыслью о том, что настанет время и подобные штуки займут своё место в нашей жизни, - делится конструктор.
:lol: :lol: :lol: и потребители электрической энергии.
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§ 07Litra
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
07Litra


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Сообщений: 9111
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А так, чем бы дитя не тешилось -

я это мастерил лет 50,назад... брал квадратнную батарейку,два проводка и лампочку... получался СВЕТИЛЬНИК!!! ...а лет 45 назад,на авторемзаводе (возле востока) тырили с поцами акумуляторы,какието моторчики и ставили на трёхколёсные велосы... ещё,кажется,конденсаторы в цепь включали...
полвека прошло,а "потешки" остались преждние.... :lol:
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§ 07Litra
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
07Litra


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Сообщений: 9111
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ шолом рубашкин
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
шолом рубашкин


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Сообщений: 1070
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 05.03.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он хоть что-то делает, пробует... Остается пожелать технического прорыва!
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