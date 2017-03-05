112 Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка... #4







Отправлено: - 13:04 Из Марта выходишь или заходишь, эти девушки что в лоб что по лбу, не панимать что справа вход например, слева выход.

Даже если двери свободные справа, всегда лезут слева.

Так и на дороге часто..